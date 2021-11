Ελληνες της Τουρκίας για το κραχ της τουρκικής λίρας: «Αύξηση 40% στο κρέας με κατώτατο μισθό 210 ευρώ»

Η τουρκική λίρα καταρρέει, οι τιμές σε βασικά αγαθά και καύσιμα έχουν εκτοξευθεί, σούπερ μάρκετ βάζουν όριο στις πωλήσεις ζάχαρης και καφέ και την ίδια ώρα τα ράφια των φαρμακείων αδειάζουν από φάρμακα απαραίτητα για πολλούς, όπως περιγράφουν στο Reader Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Τουρκία. «Το κρέας, από 2 λίρες έφτασε να πωλείται 2,5 λίρες, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά 40%», αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκδότης και διευθυντής της αρχαιότερης ομογενειακής εφημερίδας «Απογευματινή», Μιχάλης Βασιλειάδης, για να δώσει το παράδειγμα της ακρίβειας.

Οι πολίτες δίνουν καθημερινή μάχη για να επιβιώσουν με τις αυξήσεις στις τιμές, όμως, να μην τους επιτρέπουν ούτε να ανασάνουν... «Ερντογάν παραιτήσου», είναι το μήνυμα που στέλνουν στον σουλτάνο, ωστόσο, ο Ερντογάν αγνοεί την πραγματικότητα, δεσμευόμενος να κερδίσει τον «πόλεμο της οικονομικής ανεξαρτησίας», παρά τις εκκλήσεις για αλλαγή πλεύσης.

Η κατάσταση στην Τουρκία, όπως περιγράφουν στο Reader δύο Ελληνες που ζουν και εργάζονται στην Κωνσταντινούπολη είναι χαοτική. Οι τιμές στα βασικά αγαθά έχουν εκτοξευθεί αλλά η κυβέρνηση του Ερντογάν επιμένει ότι πρέπει ο λαός να κάνει περικοπές ακόμη και στο φαγητό του... Αυτό δήλωσε ο βουλευτής του AKP, Ζουλφί Ντεμιρμπάγ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μπορεί να έχουμε προβλήματα στην οικονομία. Αντί λοιπόν να τρώμε 1 με 2 κιλά κρέας, τότε ας φάμε μισό κιλό. Αγοράζουμε δύο κιλά ντομάτες εκ των οποίων, καθώς δεν κάνουμε προσεκτική χρήση, τα μισά πάνε στα σκουπίδια, ας πάρουμε δύο ντομάτες».

Μια δήλωση, βέβαια, που δεν περνά στα... ψιλά, αφού ο εκδότης της εφημερίδας «Απογευματινή» στην Τουρκία, που ζει και εργάζεται στη γειτονική χώρα σχεδόν 20 χρόνια, λέει: «Ο Ερντογάν έχει δύναμη. Δεν βιώνει τη φτώχεια. Θυμάστε τι είχε προτείνει η Μαρία Αντουανέτα στους φτωχούς πολίτες για το ψωμί; Αλλωστε, πρόσφατα ο Ερντογάν είπε ξανά στους ψηφοφόρους του “Αν είστε ευτυχισμένοι, να ευχαριστήσετε τον Θεό. Αν είστε δυστυχισμένοι, να κάνετε υπομονή»...

Μόνο που οι Τούρκοι, πλέον, βγαίνουν στους δρόμους. Δεν αντέχουν άλλη εξαθλίωση. Ζητούν την παραίτηση του κυβερνώντος κόμματος, καθώς βλέπουν ότι η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν μπορεί να αποτρέψει την κρίση, στην οποία έχει περιέλθει η τουρκική λίρα και η τουρκική οικονομία. «Η καθημερινότητα είναι δυσβάσταχτη. Για να αγοράσεις πράγματα για να επιβιώσεις, χρειάζεσαι χρήματα και χρήματα δεν υπάρχουν στον λαό», λέει ο κ. Βασιλειάδης.

Οσο για τη διασκέδαση, ούτε λόγος αφού για να πάει κάποιος στο θέατρο να δει μια παράσταση, χρειάζεται να ξοδέψει τουλάχιστον 20 λίρες ενώ ένα εισιτήριο για αγώνα ποδοσφαίρου μπορεί να φτάσει να κοστίζει και 100 λίρες, τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός είναι 2.800 λίρες, δηλαδή περίπου 210 ευρώ, περιγράφει ο ίδιος.

«Η εφημερίδα μετρά 97 χρόνια, δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι θα φτάσουμε τα 100», λέει με παράπονο στο Reader ο εκδότης της ιστορικής εφημερίδας «Απογευματινή», θέλοντας να εξηγήσει ότι με το οικονομικό αδιέξοδο που υπάρχει, δεν μπορεί να αποκλείσει το «λουκέτο» της εφημερίδας που εξέδωσε το πρώτο της φύλλο τον Ιούλιο του 1925. «Το χαρτί έχει ανέβει στα ύψη, έχει υποστεί μεγαλύτερη αύξηση και από τον χρυσό», συμπληρώνει ο ίδιος.

Ο 81χρονος σήμερα Μιχάλης Βασιλειάδης μαζί με τον γιο του, Μηνά, στη σκυτάλη προσπαθούν να φθάσουν τα 100 χρόνια κυκλοφορίας του ιστορικού εντύπου. «Θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχιστεί το φύλλο, ελπίζουμε μόνο οι καιροί να μας το επιτρέψουν», λέει, ελπίζοντας... Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο για να σωθεί η Τουρκία από την οικονομική κρίση, υπάρχει μόνο μία λύση: «Από τα 80 εκατομμύρια Τούρκων, ο μέσος όρος έχει ηλικία περίπου τα 30 έτη. Αν το εργατικό δυναμικό αξιοποιηθεί με σωστό τρόπο, τότε σε 10 χρόνια θα υπάρξει ανάκαμψη».

Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης της ελληνικής ταβέρνας «Barba Yannis», Αγγελος Τζώρτζογλου, μιλώντας στο Reader εξηγεί τη δική του καθημερινότητα. «Εμείς ζούμε από τον τουρισμό. Εχουμε πολλές κρατήσεις στο εστιατόριο. Στον τουρισμό θα υπάρχουν πάντα λεφτά γιατί η Κωνσταντινούπολη δεν “κοιμάται” ποτέ. Η υπόλοιπη Τουρκία δεινοπαθεί», αναφέρει ο ίδιος.

Και αυτή είναι μια πραγματικότητα, καθώς αρκετοί διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους και ζητούν αλλαγή της κυβέρνησης για να σωθούν.

