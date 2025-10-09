ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη 14/10 - «Όχι στην κατάργηση του 8ώρου»

Σε νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη 14/10 προχωράει η ΑΔΕΔΥ ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο, ζητώντας την απόσυρσή του.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00πμ, στο Σύνταγμα, ενώ λίγο νωρίτερα αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και το ΕΚΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του αντεργατικού νομοσχεδίου, που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία, μετατρέποντας τον εργαζόμενο του 21ου αιώνα σε εργάτη χωρίς δικαιώματα και ζωή.

Δίνουμε συνέχεια στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου, ενάντια στο λεγόμενο "ευέλικτο ωράριο", που σημαίνει στην πράξη κατάργηση του 8ώρου, διάλυση κάθε έννοιας οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης.

Η κυβέρνηση, αντί να στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων και να ενισχύσει τις υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, επιλέγει να νομοθετήσει την πολυεργασία, τα εξαντλητικά ωράρια και να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς.

Παραμένουν κυρίαρχα τα αιτήματά μας για:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή — δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία.

Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό "παρών" στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00πμ, στο Σύνταγμα».