Άφαντος ο Αλκέτ Ριζάι: Γιατί δεν φόρεσε βραχιολάκι - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρίσκεται εκτός Ελλάδας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειάς του, την οποία δεν είχε παραβιάσει ποτέ άλλοτε στο παρελθόν σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Δημογίδου.

Μιλώντας, στο Action24, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παρ’ όλο που ήταν η 16η άδεια που έλαβε ο Αλκέτ Ριζάι από το 2021, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, ποτέ δεν είχε παραβιάσει κάποια από τις προηγούμενες άδειές του.

Τώρα όμως ακριβώς επειδή φέρεται ότι ενεπλάκη σε συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο ακόμα όμως διερευνάται, δεν γνωρίζουμε δηλαδή τις συνθήκες κατά τις οποίες δύο άτομα τραυματίστηκαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, φαίνεται όμως ότι υπάρχει εμπλοκή του συγκεκριμένου και αυτός είναι ο λόγος που δεν επέστρεψε».

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Στη συνέχεια η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει φύγει από τη χώρα. «Αναζητείται - όχι μόνο στην Αττική που ήταν και η τελευταία του παρουσία - αλλά σε όλη τη χώρα, και φυσικά υπάρχει και επικοινωνία και0 με ξένες αρχές καθώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι μπορεί να έχει γίνει προσπάθεια ή να πραγματοποιηθεί προσπάθεια να αποχωρήσει από τη χώρα. Από τη στιγμή που δεν βρίσκεται στα χέρια των αρχών, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι βρίσκεται οπουδήποτε.

Αναφορικά με το γιατί δεν φόρεσε βραχιολάκι, η Κωνσταντίνα Δημογλίδου απάντησε: «Δεν υπήρχε απόφαση για τέτοιο μέτρο. Και επεναλαμβάνω παρόλο που από το 2021 είχε πάρει 16 άδειες, ποτέ δεν είχε παραβιάσει τους όρους για αυτό και ακριβώς θπήρχαν αποφάσεις ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει τις άδειες που δικαιούται».

O δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος, παρουσία της εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, συμπλήρωσε στο πάνελ: ««Το ‘βραχιολάκι’ έχει ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά η Πολιτεία έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να το θέσει σε εφαρμογή. Να βάλει δηλαδή τις τεχνικές προϋποθέσεις και να προσφέρει τη δυνατότητα στους κρατούμενους να κάνουν χρήση. Τον περασμένο Μάιο ξεκίνησε η δυνατότητα να εφαρμόζεται, με μία ΚΥΑ που βγήκε πολύ καθυστερημένα», εξήγησε μεταξύ άλλων.