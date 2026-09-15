Αλκέτ Ριζάι: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του - «Ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος»

Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειάς του. Ο κατάδικος φαίνεται να εμπλέκεται και σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο.

Θα έπρεπε να παρουσιαστεί στο σωφρονιστικό κατάστημα στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας (14/09), αλλά παραμένει άφαντος μέχρι και αυτή την ώρα.

«Από τη στιγμή που δεν επέστρεψε, θεωρείται δραπέτης και πέφτει πλέον στην Ελληνική Αστυνομία όλη η ευθύνη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, προκειμένου να οδηγηθεί ξανά στο σωφρονιστικό κατάστημα» είπε στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης.

«Δεν πρόκειται για μια απλή περίπτωση. Ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επικινδυνότητα της επιχείρησης που έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί» είπε ο ίδιος.

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Σημειώνεται πως ο Ριζάι έχει λάβει συνολικά 16 άδειες από το 2021, αλλά στις υπόλοιπες είχε επιστρέψει στις φυλακές.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Συνδρεβέλης, παρότι επεσήμανε την ανάγκη να διατηρηθεί ο θεσμός των αδειών, είπε πως πρέπει να γίνει επικαιροποίηση των όρων και των προϋποθέσεων ώστε να αξιολογείται και η επικινδυνότητα κάθε κρατουμένου.

«Θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να ελέγχεται κατά πόσον πρέπει να δοθεί η άδεια, σε συνάρτηση με την επικινδυνότητα του κρατουμένου» ανέφερε, ειδικότερα.

Όπως πρόσθεσε, παρότι η αστυνομία δεν αποφασίζει για τις άδειες, καλείται τελικά να αναζητήσει και να συλλάβει έναν δραπέτη, αναλαμβάνοντας μια επιχείρηση που ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.