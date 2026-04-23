Ραγδαίες οι εξελίξεις με τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο, καθώς προ λεπτών συνελήφθη ένας 20χρονος, που ενδεχομένως εμπλέκεται στην επίθεση με μαχαίρι, που κόστισε τη ζωή στον νεαρό, γιο ταξίαρχου της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός προσήχθη από την αστυνομία, και τώρα θα του ασκηθεί πίεση για να διευκρινιστεί εάν ήταν το δικό του «χέρι» που σκότωσε τον 27χρονο.

Νεότερες πληροορίες θέλουν μάλιστα ο 20ρονος να παραδόθηκε παρουσία δικηγόρου, καθώς κατόπιν πίεσης από το περιβάλλον του, αποφάσισε πως εάν ανέμενε επιχείρηση σύλληψης, μπορεί να δυσχέραινε τη θέση του.

Αναφέρεται ακόμα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, πως το κίνητρο της δολοφονίας δεν ήταν οπαδικό, αλλά αφορμή στάθηκε ερωτική αντιζηλία μεταξύ των δύο αντρών.

Νωρίτερα σήμερα, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε τραύμα από νύσσον και τέμνον όργανο, καθώς και σημάδια πάλης, στη σορό του 27χρονου, ενώ τώρα αναζητέιτια πάνω του τυχόν ξένο γενετικό υλικό.

Φόνος στον Άγιο Δημήτριο: Το «αντίο» του πατέρα

Με μια σπαρακτική ανάρτηση προχώρησε ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο πατέρας του, ο οποίος είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για το συμβάν και μετέβη στον χώρο για έρευνα. Τραγική ειρωνεία είναι πως δεν γνώριζε πως ο νεκρός είναι ο ίδιος του ο γιος.

Την Πέμπτη προχώρησε σε ανάρτηση στα social media αποχαιρετώντας με συγκίνηση τον γιο του. Συγκεκριμένα ο ίδιος έγραψε: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου».