Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εισηγήθηκε θετικά την κήρυξη της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της λειψυδρίας. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από αντίστοιχες κινήσεις για τη Λέρο και την Πάτμο, ενώ πλέον στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το Μεγανήσι.

Η ΕΥΔΑΠ είχε ήδη απευθύνει κατεπείγον αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα νερού παρουσιάζουν ανησυχητική πτώση. Ο ταμιευτήρας του Μόρνου περιλαμβάνει μόλις 160,6 εκατ. κυβικά μέτρα, δηλαδή 40% λιγότερα σε σχέση με πέρυσι.

Συνολικά, οι τέσσερις ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ καταγράφουν μείωση σχεδόν 37%.

Τι σημαίνει η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η ένταξη μιας περιοχής σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης δεν αφορά περιοριστικά μέτρα για τους πολίτες, αλλά επιτάχυνση των διαδικασιών για έργα ύδρευσης.

Έργα που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούσαν χρονοβόρους διαγωνισμούς μπορούν πλέον να ξεκινήσουν άμεσα, ακόμη και με απευθείας αναθέσεις. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα το πρόβλημα.

Στην Αττική εξετάζονται σχέδια μεταφοράς νερού από ποτάμια και λίμνες, όπως από τον Αχελώο προς τον Εύηνο και στη συνέχεια στον Μόρνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα υδάτινα αποθέματα επαρκούν για περίπου 1,5 έως 2 χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση ενίσχυση.

Δυνατότητες χρηματοδότησης και έργων

Οι περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα για έργα ύδρευσης, ακόμη κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια.

Παράλληλα, αποκτούν τη δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων.

Η λειψυδρία δεν περιορίζεται μόνο στα νησιά του Αιγαίου ή στην Αττική. Πολλές περιοχές της Ελλάδας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επάρκειας υδάτινων πόρων, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τον κίνδυνο «υδατικού στρες» λόγω της απουσίας χιονιού και της μειωμένης τροφοδοσίας των ταμιευτήρων.