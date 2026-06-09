Άγρια δολοφονία 63χρονου στη Ρόδο: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 55χρονο φίλο του

Ενώπιον εισαγγελέα βρέθηκε σήμερα, Τρίτη (09/06), ο δράστης της ανθρωποκτονίας του 63χρονου άνδρα στη Ρόδο.

Ο 55χρονος, ο οποίος ήταν φίλος του θύματος, οδηγήθηκε στην εισαγγελέα η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.

Η εισαγγελική λειτουργός τον παρέπεμψε στον ανακριτή Ρόδου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για ν απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Το έγκλημα στη Ρόδο

Το άγριο έγκλημα έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (08/05), όταν ο 55χρονος τραυμάτισε και σκότωσε τον «φίλο» του με ένα μαχαίρι, στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του άνδρα.

Οι δύο άνδρες, να σημειωθεί, είχαν έντονο καυγά πριν ο ένας τραυματίσει θανάσιμα τον άλλο στην καρωτίδα.

Δράστης και θύμα, να σημειωθεί, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται από την αστυνομία στη Ρόδο.