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Άγρια επίθεση σε βάρος γυναίκας στο Αγρίνιο: Ο σύντροφός της την πέταξε σε τζάμι πολυκατοικίας

Περίοικοι, άκουσαν τις φωνές και είδαν τις φριχτές σκηνές που λάμβαναν χώρα στη μέση του δρόμου. Η αστυνομία του Αγρινίου κάνει σχετική έρευνα.

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Το σπασμένο τζάμι στην είσοδο πολυκατοικίας μετά την άγρια επίθεση σε γυναίκα στο Αγρίνιο
Το σπασμένο τζάμι στην είσοδο πολυκατοικίας μετά την άγρια επίθεση σε γυναίκα στο Αγρίνιο | agriniopress.gr
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Θύμα άγριας επίθεσης από τον σύντροφό της έπεσε μία γυναίκα στην περιοχή του Αγρινίου.

Η γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της, στην κεντρική πλατεία, στην αρχή της οδού Αναστασιάδη.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Κυριακής (21/06), ακούστηκαν δυνατές φωνές, με τους περιοίκους να βγαίνουν στα μπαλκόνια για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει. 

Τότε, είδαν μία γυναίκα να φωνάζει την ώρα που ένας άνδρας την χτυπούσε και την έσπρωχνε στο δρόμο.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο δράστης έσπρωξε τη γυναίκα σε είσοδο της πολυκατοικίας, χτύπώντας το κεφάλι της με δύναμη στο τζάμι. Μετά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την έσυρε για πολλά μέτρα μέσα από τον πεζόδρομο. 

Η αστυνομία του Αγρινίου έλαβε σχετική καταγγελία και κάνει έρευνα για τον εντοπισμό θύματος και θύτη. 

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