Αγρίνιο: Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που πέθανε στη μάχη με τις φλόγες

Βαρύ είναι το κλίμα που επικρατεί σήμερα (31/7) στο Αγρίνιο, καθώς κηδεύεται ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης, ο πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του εχθές (31/7), στη μάχη με τις φλόγες στην περιοχή του Αγερανού.

Ο 27χρονος, αξιωματικός βρέθηκε από τους συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του, και εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την αρχική επίσημη ενημέρωση.

Ο 27χρονος αξιωματικός είχε ακολουθήσει μια επιτυχημένη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Σύμφωνα με το agriniopress.gr, είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών.

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Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής.

Νεκροί τρεις πυροσβέστες από τα πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών

Την απώλεια τριών συνολικά πυροσβεστών θρηνεί σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου το Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, δύο εξ αυτών στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο και ένας, ο 27χρονος αξιωματικός Κ. Λαιμοδέτης στην πυρκαγιά στο Γύθειο.

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Την ίδια ώρα, τρεις ακόμα πυροσβέστες τραυματίστηκαν στα πύρινα μέτωπα, με δύο από αυτούς να τραυματίζονται στη Σητεία, ενώ ο τρίτος υπέστη κάταγμα στο πόδι στο Πλωμάρι της Μυτιλήνης.