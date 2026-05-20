Άγριο επεισόδιο σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο νοσηλευτής και συγγενείς ασθενούς

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε έναν τραυματιοφορέα - νοσηλευτή, και την οικογένεια μιας ασθενούς.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης (19/5), όταν η ηλικιωμένη είχε προσέλθει με την κόρη της για εξετάσεις. Κατά την μεταφορά της με αμαξίδιο από το το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στην Ουρολογική κλινική, ο τραυματιοφορέας, όταν βρέθηκε στο ασανσέρ είπε στην ασθενή να μαζέψει το πόδι της για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ η γυναίκα, δεν τον άκουσε και ο τραυματιοφορέας έσπρωξε το πόδι της. Εκείνη τη στιγμή η κόρη της ασθενούς, είπε ότι ο τραυματιοφορέας - νοσηλευτής κακομεταχειρίζεται την μητέρα της.

Ο νοσηλευτής, κάλεσε άλλον συνοδό να τον αντικαταστήσει, για να αποφευχθούν οι εντάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια της ασθενούς, αργότερα επιτέθηκε φραστικά στον νοσηλευτή και μάρτυρες λένε ότι η οικογένεια, ούρλιαζε, έσπαγε πράγματα και τραυμάτισε με κλειδί στο πρόσωπο τον τραυματιοφορέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο πλευρές υπέβαλαν μηνύσεις.

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο τραυματιοφορέας και οι δύο συνοδοί

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκαν να δικαστούν ο νοσηλευτής και οι δύο συνοδοί ασθενούς που συνελήφθησαν για το μεταξύ τους επεισόδιο.

Σε βάρος και των τριών συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, ο τραυματιοφορέας διώκεται για Απλή Σωματική βλάβη και εξύβριση, η κόρη της ασθενούς που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο διώκεται για Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, Απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ η δεύτερη συνοδός, εγγονή της παθούσης για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Σημειώνεται πως και οι τρεις παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο από όπου πήραν αναβολή για την ερχόμενη Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι έως την εκδίκαση της υπόθεσης, σύμφωνα με το thestival.gr

Αντιδράσεις από την Πανελλήνια Ένωση Τραυματιοφορέων και τα Εργατικά Σωματεία

Ο Δημήτρης Δουμάνης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων και τραυματιοφορέας στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, βρέθηκε στο πλευρό του 66χρονου τραυματιοφορέα, ενώ σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ήρθα εδώ και είμαι σε κατάσταση σοκ, φανταστείτε πόσο μάλλον ο συνάδελφος. Ένας συνάδελφος ο οποίος προσήλθε χθες στην υπηρεσία του για να ασκήσει αυτό που όλοι λέμε, το λειτούργημα του και δυστυχώς βρέθηκε σιδεροδέσμιος στα κρατητήρια.

Εμένα προσωπικά με σόκαρε αυτό όπως και όλους τους συναδέλφους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως καταλαβαίνετε να πηγαίνετε να ασκήσετε ένα λειτούργημα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να βρίσκεστε με χειροπέδες στα κρατητήρια. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Η Μαρία Κακανιάρη, αντιπρόεδρος του εργατικού σωματείου του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος». από την πλευρά της τόνισε: «Απορώ με την ψυχραιμία του συναδέλφου, δεν ξέρω αν άλλος άνθρωπος θα λειτουργούσε έτσι, τον έβριζε και αυτός έκανε σαν να μη την ακούει και πήγαινε στο ακτινολογικό, στην ράμπα η συνοδός της γυναίκας τον τράβηξε, του έσκισε την ποδιά του, τον έπιασε απ τον λαιμό, κατατρόμαξαν όλοι, βγήκαν όλοι».