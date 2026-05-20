Αμαλιάδα: Ξυλοδαρμός 13χρονης από δύο συμμαθήτριες της μέσα στο σχολείο

Σοβαρό περιστατικό με ξυλοδαρμό μαθήτριας Γυμνασίου στην Αμαλιάδα έλαβε χώρα σήμερα, Τετάρτη (20/05).
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του ilialive.gr, μία 13χρονη δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριες της, στο προαύλιο του 2ου Γυμνασίου.
Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί η έφηβη και να χρειαστεί η διακομιδή της στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας.
Η νεαρή μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
Το τοπικό μέσο αναφέρει πως ο λόγος του συμβάντος ήταν προσωπικές διαφορές μεταξύ των τριών ανηλίκων.
