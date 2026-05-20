Αμαλιάδα: Ξυλοδαρμός 13χρονης από δύο συμμαθήτριες της μέσα στο σχολείο

Δύο ανήλικες επιτέθηκαν σε 13χρονη συμμαθήτριά τους, μέσα στο σχολείο τους στην Αμαλιάδα, και την έστειλαν στο νοσοκομείο.

ΕΚΑΒ
ΕΚΑΒ
Σοβαρό περιστατικό με ξυλοδαρμό μαθήτριας Γυμνασίου στην Αμαλιάδα έλαβε χώρα σήμερα, Τετάρτη (20/05).

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του ilialive.gr, μία 13χρονη δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριες της, στο προαύλιο του 2ου Γυμνασίου.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί η έφηβη και να χρειαστεί η διακομιδή της στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας.

Η νεαρή μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.

Το τοπικό μέσο αναφέρει πως ο λόγος του συμβάντος ήταν προσωπικές διαφορές μεταξύ των τριών ανηλίκων. 

ΕΛΛΑΔΑ