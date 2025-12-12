Αγρότες έριξαν σανό έξω από γραφεία βουλευτών της ΝΔ στη Λάρισα

Παρότι ο πρωθυπουργός κάλεσε τους εκπροσώπους των αγροτών σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα (15/12), οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται αμείωτες. Στη Λάρισα, οι παραγωγοί διαμαρτύρονται έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών, ενώ στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε συμβολικό κλείσιμο του ΒΟΑΚ.

Οι αγρότες από τη Λάρισα τονίζουν ότι «συνάντηση θα γίνει μόνο αν υπάρχουν ουσιαστικές λύσεις πάνω στο τραπέζι».

Παράλληλα, παραγωγοί συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη, όπου θυροκόλλησαν τα αιτήματα που έχουν διαμορφωθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Ως συμβολική κίνηση, πέταξαν άχυρα έξω από τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 1.000 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Την ίδια στιγμή, σήμερα (12/12) πάνω από 1.00 αγρότες βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Καπνογόνα, ελληνικές σημαίες, πανό κατά της κυβέρνησης, ακόμα και φέρετρα με συμβολικό χαρακτήρα, συνθέτουν την εικόνα στο λιμάνι της συμπρωτεύουσας.

Το πλάνο για αποκλεισμό του λιμανιού, είχε συζητηθεί από την αρχή της εβδομάδας και νωρίς το πρωί σήμερα αγρότες από τα Μάλγαρα, το Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια ξεκίνησαν με τα τρακτέρ τους, αποφασισμένοι να αποκλείσουν για 4 ώρες το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Αγρότες: Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός για τα ζητήματα των αγροτών και τις κινητοποιήσεις, δήλωσε: «Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι. Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία.

Περιμένω την Δευτέρα στο γραφείο μου, όποια αντιπροσωπεία ορισθεί, να συζητήσουμε. Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο».

Ωστόσο, ανικανοποίητοι παραμένουν οι αγρότες καθώς έχουν κάνει σαφές ότι θα παραμείνουν στα σημεία μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τους τα αιτήματα.

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού αναμένεται να συζητηθεί στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας.

Από τη μια, οι αγρότες που προτείνουν συνέχιση και ενδυνάμωση των μπλόκων και από την άλλη, εκείνοι που βλέπουν τη πρόταση του πρωθυπουργού για διάλογο ως ένα σωστό και αναγκαίο βήμα για την αποκλιμάκωση πριν τα Χριστούγεννα.