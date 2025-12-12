Αποχώρησαν οι αγρότες από το λιμάνι Θεσσαλονίκης: «Αν δεν δώσουν λύση, δεν θα κάνουμε πίσω»

Οι αγρότες που συνέρρευσαν από μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας βρέθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας συμβολικό αποκλεισμό με τα τρακτέρ τους.

Προ ολίγου άρχισαν να αποχωρούν συντεταγμένα για τα μπλόκα τους, σε συνεννόηση με την τροχαία. Νωρίτερα, εκπρόσωποί τους, από μικροφωνική που είχαν τοποθετήσει, εξήγησαν τους λόγους της κινητοποίησης και δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρις εσχάτων.

«Αποδείξαμε, ότι είμαστε ειρηνικοί. Αλλά από Δευτέρα και από αέρα και από στεριά και από θάλασσα θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Αν δεν δώσουν λύση, δεν θα κάνουμε πίσω», ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της πανελλαδικής επιτροπής των αγροτών, από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Έτοιμοι να πάνε «μέχρι τέλους» οι αγρότες

Ο ίδιος μίλησε για «πολιτική επιδομάτων, αντί πραγματικών λύσεων», που να επιτρέπουν στους παραγωγούς, να ζουν με αξιοπρέπεια, και χαρακτήρισε την παρούσα συγκυρία «ύστατη ευκαιρία» για τον κλάδο.

Ο αγρότης από το μπλόκο της Σιάτιστας Θωμάς Μόσχος, μίλησε για την πίεση που βιώνουν οι αγρότες στην ύπαιθρο, εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής και υπογράμμισε: «Θα κρατήσουμε γερά, θα επιμείνουμε ως το τέλος, γιατί αλλιώς θα καταντήσουμε να ζούμε με ό,τι μας δίνουν, χωρίς ελπίδα για το μέλλον μας».

Την υποστήριξή τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών δήλωσαν, επίσης, εκπρόσωποι των μελισσοκόμων, μέλη σωματείων, εκπρόσωποι φοιτητών και συλλογικοτήτων.

Μητσοτάκης: «Περιμένω τους αγρότες τη Δευτέρα»

Ο Πρωθυπουργός, για τα ζητήματα των αγροτών και τις κινητοποιήσεις, δήλωσε: «Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι. Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία.

Περιμένω την Δευτέρα στο γραφείο μου, όποια αντιπροσωπεία ορισθεί, να συζητήσουμε. Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο».

Για τις προθέσεις του πρωθυπουργού μίλησε και ο Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας πως «κάνει τη συνάντηση για 2 λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να ακούσει τα αιτήματα και να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει. Αλλά ας μην περιμένουμε να επιστρέψουμε σε λογικές: δώστα όλα, λεφτά υπάρχουν, όλα τα κιλά όλα τα λεφτά.

Ο δεύτερος λόγος είναι για να επισημάνει ο Πρωθυπουργός στους ανθρώπους αυτούς ότι το κλείσιμο των δρόμων και η ταλαιπωρία πολιτών δεν βοηθάει κανέναν και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι αποδεκτό».