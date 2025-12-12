Παρόλο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα «περιμένει αντιπροσωπεία αγροτών τη Δευτέρα», αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, με διαμαρυτυρία έξω από τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα τις επόμενες ώρες.

Η διαμαρτυρία θα λάβει χώρα στο κέντρο της πόλης, από τις 17:00 έξω από το γραφείο του Χρήστου Καπετάνου και του Μάξιμου Χαρακόπουλου έως τις 19:00, στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα.

Ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η κινητοποίηση του Σαββάτου όπου θα γίνει η πανελλαδική αγροτική σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας στις 12:00. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα επικαιροποιήσουν τον συντονισμό των μπλόκων, να επαναλάβουν τα αιτήματα τους και θα σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα τους.

Υπολογίζεται μεγάλος αριθμός τρακτέρ στο σημείο καθώς θα βρεθούν εκπρόσωποι - οι οποίοι θα προκύψουν από τις συνελεύσεις - από όλα τα μπλόκα στην Ηπειρωτική Χώρα.

Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 1.000 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Την ίδια στιγμή, σήμερα (12/12) πάνω από 1.00 αγρότες βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Καπνογόνα, ελληνικές σημαίες, πανό κατά της κυβέρνησης, ακόμα και φέρετρα με συμβολικό χαρακτήρα, συνθέτουν την εικόνα στο λιμάνι της συμπρωτεύουσας.

Το πλάνο για αποκλεισμό του λιμανιού, είχε συζητηθεί από την αρχή της εβδομάδας και νωρίς το πρωί σήμερα αγρότες από τα Μάλγαρα, το Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια ξεκίνησαν με τα τρακτέρ τους, αποφασισμένοι να αποκλείσουν για 4 ώρες το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες, σύμφωνα με το Mega, παρέταξαν τα τρακτέρ μπροστά στην πύλη του λιμανιού και στη λεωφόρο Νίκης. Μαζί τους στην κινητοποίηση βρέθηκαν μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, φοιτητές αλλά κι απλός κόσμος που θέλησε να τους στείλει ένα μήνυμα στήριξης.

Αγρότες: Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός για τα ζητήματα των αγροτών και τις κινητοποιήσεις, δήλωσε: «Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι. Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία.

Περιμένω την Δευτέρα στο γραφείο μου, όποια αντιπροσωπεία ορισθεί, να συζητήσουμε. Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο».

Ωστόσο, ανικανοποίητοι παραμένουν οι αγρότες καθώς έχουν κάνει σαφές ότι θα παραμείνουν στα σημεία μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τους τα αιτήματα.

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού αναμένεται να συζητηθεί στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας.

Από τη μια, οι αγρότες που προτείνουν συνέχιση και ενδυνάμωση των μπλόκων και από την άλλη, εκείνοι που βλέπουν τη πρόταση του πρωθυπουργού για διάλογο ως ένα σωστό και αναγκαίο βήμα για την αποκλιμάκωση πριν τα Χριστούγεννα.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Τα μπλόκα αγροτών έχουν ισχυροποιηθεί με χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους της χώρας. Στην Καρδίτσα ξεπερνούν τα 2.500, στη Νίκαια της Λάρισας έχουν παραταχθεί 1.900 τρακτέρ, τον Προμαχώνα πολιορκούν 1.000 και το τελωνείο των Κήπων 500 τρακτέρ.

Ακόμη 600 βρίσκονται στο μπλόκο των Τρικάλων ενώ εκατοντάδες έχουν παραταχθεί σε νευραλγικά σημεία από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Για δύο ώρες το πρωί οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Στα θεσσαλικά μπλόκα, στο πλευρό των αγροτών διάφορες κοινωνικές ομάδες και απλοί πολίτες. Ανάμεσά τους συγγενείς θυμάτων της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη, αλλά και ο Μητροπολίτης Λαρίσης, Ιερώνυμος.

Σε κάθε αγροτικό μπλόκο της χώρας, οι εικόνες και τα μηνύματα είναι κοινά. Από την Κατερίνη μέχρι την Τρίπολη και τα μπλόκα σε Στερεά Ελλάδα και Εύβοια.