Το μεσημέρι της Δευτέρας (19/01) είναι προγραμματισμένο το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων των αγροτών, με τους ίδιους να προσέρχονται στο Μέγαρο Μαξίμου με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και κατάλογο αιτημάτων.

Η συνάντηση θα γίνει στις 13:00 και το παρών θα δώσει μία 25μελης επιτροπή, η οποία ορίστηκε από τις γενικές συνελεύσεις των αγροτών. Παράλληλα, θα υπάρξουν και έξι παρατηρητές.

Σημειώνεται ότι οι έξι παρατηρητές που θα βρεθούν στο Μαξίμου, θα είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στη συνάντηση προκειμένου να καταγράφουν όλη τη συζήτηση, έτσι ώστε επιστρέφοντας στα μπλόκα τους, να έχουν μια καλή εικόνα και μια καλή καταγραφή του τι έχει ειπωθεί ώστε να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στις γενικές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν για να παρθούν οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες κάνουν συνεχείς συναντήσεις προκειμένου να πάνε πλήρως προετοιμασμένοι στην Αθήνα για να διεκδικήσουν αυτά που θα εξασφαλίσουν το μέλλον των καλλιεργειών τους, όπως τονίζουν.

Σήμερα στο μπλόκο της Νίκαιας δεν αναμένεται να γίνει κάποια δράση ή σύσκεψη, ως ένδειξη συμπαράστασης στον Ρίζο Μαρούδα, τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο οποίος έχασε τον πατέρα του, που κηδεύεται σήμερα.

Οι «κόκκινες» γραμμές των αγροτών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, οι αγρότες προσέρχονται με τρεις «κόκκινες» γραμμές.

Η μείωση του κόστους παραγωγής.

Η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος που ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Η αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, καθώς ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 400.000 ζώα.

Αγρότες από τα Μάλγαρα, την Πέλλα και το Κιλκίς έχουν καταγγείλει πως υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοί τους που δεν έχουν πληρωθεί εδώ και έναν χρόνο, καθώς γίνονται έλεγχοι από το υπουργείο και έχει παγώσει η διαδικασία.

Τα τρακτέρ έχουν τοποθετηθεί στις άκρες των δρόμων, σε μία κίνηση καλής θέλησης - σημειώνεται πως η κυβέρνηση είχε θέσει ως βασικό προαπαιτούμενο τους ανοιχτούς δρόμους για να γίνει συνάντηση - αλλά δεν αποκλείεται να επιστρέψουν.

Χαρακτηριστικά τα όσα είπε στην κρατική τηλεόραση αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα, ο οποίος επεσήμανε πως «δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω».