Η εικόνα σε όλη την Ελλάδα είναι πλέον εκρηκτική, καθώς δεκάδες μπλόκα έχουν στηθεί σε εθνικούς δρόμους, λιμάνια και τελωνεία. Στη Νίκαια της Θεσσαλίας παραμένουν περίπου 4.000 τρακτέρ, με τους αγρότες να πραγματοποιούν σήμερα συμβολικούς αποκλεισμούς παράπλευρων δρόμων, ενώ για την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί το κλείσιμο του λιμανιού του Βόλου.

Στην Αθηνών–Λαμίας λειτουργούν τρία μπλόκα σε Θήβα, Κάστρο και Μπράλο, ενώ ετοιμάζεται τέταρτο στην Αταλάντη. Στον Ε65 παραμένουν δύο μπλόκα, στην Ιόνια Οδό τουλάχιστον δύο και στην Εγνατία τρία.

Στην Κρήτη οι αγρότες συγκεντρώνονται σήμερα στις 12:00, ενώ στα Χανιά οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με 48ωρο αποκλεισμό στα Μεγάλα Χωράφια.

Η παρουσία τους δείχνει ότι η πίεση δεν περιορίζεται στη Στερεά Ελλάδα και τη Μακεδονία, αλλά εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα.

Μακεδονία: Συντονισμός και νέες αποφάσεις

Το μεσημέρι της Δευτέρας εκπρόσωποι όλων των μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας συναντώνται στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις.

Η Θεσσαλονίκη είναι ήδη περικυκλωμένη από τέσσερα μπλόκα:

Πράσινα Φανάρια, Χαλκηδόνα, Μάλγαρα και Λαγκαδά. Παράλληλα, στη Σκύδρα περίπου 200 τρακτέρ έχουν αποκλείσει το τελωνείο και τμήμα της οδού Έδεσσας–Βέροιας, ενώ ενισχυμένο παραμένει το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Τελωνεία και σύνορα

Τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης παραμένουν κλειστά για φορτηγά, ενώ στον Προμαχώνα οι αγρότες του νομού Σερρών συνεχίζουν για πέμπτη ημέρα, αποκλείοντας για ώρες την κυκλοφορία φορτηγών και στα δύο ρεύματα.

Η πίεση στα σύνορα δείχνει την αποφασιστικότητα των αγροτών να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα

Στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων στήθηκε νέο μπλόκο, όπου οι αγρότες εμφανίστηκαν με τα παιδιά τους, τονίζοντας ότι «οι αυριανοί κτηνοτρόφοι είναι ήδη εδώ».

Στην Κάτω Αχαΐα οι αγρότες αποχώρησαν προσωρινά, με νέα συνέλευση προγραμματισμένη για τις 17:30.

Η Εθνική Οδός Πατρών–Πύργου έχει ανοίξει, αλλά ο νέος αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός μέχρι νεωτέρας.

Ιόνια Οδός και Μικροθήβες

Η Ιόνια Οδός είναι κλειστή στους κόμβους Άρτας και Αγγελοκάστρου, ενώ το μπλόκο των Μικροθηβών ενισχύθηκε από αγρότες του Πηλίου, κυρίως ελαιοκαλλιεργητές.

Οι ίδιοι καταγγέλλουν τις εξευτελιστικές τιμές του ελαιολάδου, που πωλείται στα 3,5 ευρώ στην Ελλάδα, όταν στην Αλβανία η τιμή παραγωγού είναι 8 ευρώ και στην Ιταλία 9.

Μπλόκα αγροτών | EUROKINISSI

Μηνύματα αποφασιστικότητας

Ο Γιάννης Τσούτρας, γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Καρδίτσας, δήλωσε ότι «δεν χρειάζεται να συναντηθούμε για να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις. Θέλουμε τιμές που να ικανοποιούν την κοινωνία και άμεση αναπλήρωση εισοδήματος».

Το μήνυμα αυτό δείχνει την αποφασιστικότητα των αγροτών να συνεχίσουν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις.

Σιάτιστα και Καρδίτσα

Στη Σιάτιστα οι αγρότες έκλεισαν την Εγνατία Οδό, ενώ στην Καρδίτσα οι αγρότες του μπλόκου Ε-65 ετοιμάζουν «απόβαση» με τρακτέρ και προϊόντα στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Οι κινητοποιήσεις αυτές δείχνουν ότι η πίεση προς την κυβέρνηση εντείνεται και οι αγρότες δεν προτίθενται να υποχωρήσουν.