Aγροτική θύελλα στις Βρυξέλλες, κλιμάκωση στην Ελλάδα - Τα επόμενα στάδια των κινητοποιήσεων

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα αγροτικών κινητοποιήσεων που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Στις Βρυξέλλες, οι παραγωγοί από όλη την Ε.Ε. συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στην Ελλάδα οι αγρότες οργανώνουν μπλόκα και αποκλεισμούς δρόμων, καταγγέλλοντας εμπαιγμό από την κυβέρνηση.

Παρά τις διαφορετικές μορφές δράσης, το υπόβαθρο είναι κοινό: η αγωνία για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και η απαίτηση για ουσιαστική στήριξη.

Αγροτικές κινητοποιήσεις στις Βρυξέλλες | AP Photos

Οι Βρυξέλλες στο επίκεντρο – Πολεμικό σκηνικό στην καρδιά της Ευρώπης

Χιλιάδες αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετατρέποντας την περιοχή σε πεδίο μάχης. Δακρυγόνα, ρίψεις νερού, φωτιές και τρακτέρ δημιούργησαν εικόνες πρωτοφανούς έντασης.

Οι παραγωγοί έκαψαν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό, άδειασαν πατάτες στους δρόμους και τοποθέτησαν ένα φέρετρο ως σύμβολο του «τέλους της αγροτικής γης».

Διαβάστε ακόμα: Μπλόκα αγροτών: Τι θα γίνει από την Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Τα αιτήματά τους επικεντρώνονται στη διατήρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με επαρκή χρηματοδότηση, στην απλούστευση των κανονισμών και στην απόρριψη της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, την οποία χαρακτηρίζουν «ιστορικό λάθος».

Η ελληνική πραγματικότητα – Μπλόκα και κλιμάκωση

Στην Ελλάδα, οι κινητοποιήσεις αποκτούν διαφορετική μορφή αλλά εξίσου δυναμική. Οι αγρότες, μιλώντας για «προσχηματικό διάλογο», αποφάσισαν την κλιμάκωση των δράσεών τους:

Αποκλεισμοί δρόμων και παρακαμπτηρίων : Από τον Λευκώνα Σερρών έως τη Νίκαια και τα Μάλγαρα , οι αγρότες κλείνουν κομβικά σημεία, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα.

Διόδια ανοιχτά για τους πολίτες : Σε μια κίνηση συμβολική αλλά και κοινωνικά ευαίσθητη, επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, δείχνοντας ότι δεν στρέφονται κατά της κοινωνίας.

Μεθοριακοί αποκλεισμοί: Στον Προμαχώνα, τα φορτηγά παραμένουν εγκλωβισμένα, με ουρές χιλιομέτρων να σχηματίζονται και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Τα αιτήματα των Ελλήνων παραγωγών

Η οργή των Ελλήνων αγροτών τροφοδοτείται από:

Την παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΛΓΑ.

Το υψηλό κόστος παραγωγής, που δεν καλύπτεται από τις ενισχύσεις.

Την αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν δίνει ουσιαστικές απαντήσεις, παρά τις εξαγγελίες για φθηνότερο ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με ανοιχτά μπλόκα αγροτών

Ο Ρίζος Μαρούδας ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν νέες δράσεις στα μπλόκα. Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, όμως, η διέλευση θα παραμείνει ανοιχτή για όλους κατά τις ημέρες των γιορτών, ώστε «να μπορέσουμε όλοι να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας».

Ο ίδιος τόνισε: «Όλος ο κόσμος πρέπει να ταξιδέψει με ασφάλεια και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση.

Διαβάστε ακόμα:Αγρότης στην Αμοργό έστησε μόνος του μπλόκο: «Το τρακτέρ είναι στο δρόμο, μόνο του αλλά μάχιμο»

Ταυτόχρονα, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση: να σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεων και των επιλογών της, να καταλάβει ότι απέναντί της βρίσκεται ολόκληρη η κοινωνία και να δώσει λύση».

Κλείνοντας, έκανε λόγο για τους «καλικάντζαρους», δηλαδή εκείνους που επιχειρούν να υπονομεύσουν τον αγώνα των αγροτών και να σπάσουν τα μπλόκα.

Κοινό μέτωπο αγωνίας για την αγροτιά

Είτε στις Βρυξέλλες είτε στην Ελλάδα, οι αγρότες εκφράζουν την ίδια αγωνία: το μέλλον της παραγωγής τους. Οι εικόνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ελληνικά μπλόκα δείχνουν ότι η αγροτική οργή δεν είναι τοπικό φαινόμενο αλλά πανευρωπαϊκό.

Η πολιτική ηγεσία καλείται να δώσει απαντήσεις που θα στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, προτού η αγανάκτηση μετατραπεί σε μόνιμη ρήξη.