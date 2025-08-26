Αίγινα: ΕΔΕ για τον θάνατο της λουόμενης - Η μαρτυρία του ναυαγοσώστη για την ανάσυρσή της

Ένα περιστατικό που αναδεικνύει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις παθογένειες του συστήματος υγείας σημειώθηκε στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μία γυναίκα 79 ετών κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στη θάλασσα, μπροστά στα μάτια δεκάδων λουόμενων. Για δύο ώρες δόθηκε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Το ασθενοφόρο, όμως, δεν ήρθε ποτέ.

Ο ναυαγοσώστης, Κωνσταντίνος Σαρδάνης, περιέγραψε στο Ertnews τις δραματικές στιγμές: «Είδα έναν νεαρό να βγαίνει από τη θάλασσα κρατώντας μια γυναίκα. Πήρα το κιτ πρώτων βοηθειών και το φορείο και έτρεξα κοντά. Η γυναίκα είχε τότε ακόμα αισθήσεις, καρδιακό παλμό και ροή οξυγόνου».

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες ανάνηψης, η μάχη αυτή κράτησε σχεδόν δύο ώρες, χωρίς ιατρική υποστήριξη από το ΕΚΑΒ. Οι λουόμενοι είχαν ήδη καλέσει ασθενοφόρο, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, στο Κέντρο Υγείας Αίγινας δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός στη βάρδια εκείνη τη στιγμή.

«Για καλή μου τύχη, υπήρχαν δύο λουόμενες νοσηλεύτριες που με βοήθησαν στις πρώτες βοήθειες. Αργότερα ήρθε και μια γιατρός που βρισκόταν στην παραλία και ήταν εκείνη που διαπίστωσε τον θάνατό της», ανέφερε συγκινημένος ο ναυαγοσώστης.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση και Πολιτικές Αντιδράσεις

Το περιστατικό έχει προκαλέσει την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Ήδη διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το τι ακριβώς συνέβη και γιατί δεν υπήρξε διαθέσιμο ασθενοφόρο.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έγραψε στο Χ: «Αν και η άτυχη συνάνθρωπός μας ήταν ήδη άνευ σφυγμού, ούτε δικαιολογία μπορεί να είναι ούτε υπεκφυγή. Αν διαπιστωθεί ευθύνη του Κέντρου Υγείας, θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, επεσήμανε στο Ertnews πως το ζήτημα δε σχετίζεται με έλλειψη προσωπικού, αλλά με πειθαρχικές ευθύνες, λέγοντας ότι «υπήρχαν οδηγοί, αλλά δεν ήταν διαθέσιμοι. Το προσωπικό υπάρχει. Τι συνέβη, θα φανεί στην έρευνα των επόμενων ημερών».

ΠΟΕΔΗΝ: «Συστηματικό το πρόβλημα στις διακομιδές»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε για ένα γενικευμένο πρόβλημα στα Κέντρα Υγείας ανά τη χώρα:

«Όπου δεν υπάρχουν σταθμοί του ΕΚΑΒ, οι διακομιδές αναλαμβάνονται από τα ΚΥ με δικούς τους οδηγούς. Όμως οι οδηγοί δεν επαρκούν. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ακάλυπτες βάρδιες σε περιοχές με τουριστική κίνηση. Θα έπρεπε να έχουν καλυφθεί με κάποιον τρόπο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Κέντρο Υγείας Αίγινας παρέμεναν ακάλυπτες δύο οργανικές θέσεις οδηγών ασθενοφόρου, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση στις σχετικές προκηρύξεις. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η εσωτερική συνεννόηση εντός της υπηρεσίας μπορεί να αποτρέψει τραγικές καταστάσεις κάτι που δεν συνέβη στην Αίγινα.

Η υπόθεση της γυναίκας αυτής, πάντως, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό· είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια μακριά αλυσίδα ελλείψεων, αδράνειας και δυσλειτουργιών στο δημόσιο σύστημα υγείας, ειδικά σε νησιωτικές περιοχές με αυξημένες ανάγκες τους καλοκαιρινούς μήνες.