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Αίγιο: Αναβολή στη δίκη του Δαλαμάγκα – Παραμένει στο κρατητήριο ο καταζητούμενος της Interpol

Αναβλήθηκε λόγω αποχής δικηγόρων η δίκη του 56χρονου καταζητούμενου της Interpol. Παραμένουν υπό κράτηση και οι 3 κατηγορούμενοι.

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Τζέιμς-Δαλαμάγκας
Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας | Eurokinissi
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Αναβλήθηκε η δίκη του 56χρονου κατηγορούμενου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Αυστραλίας, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία ήταν ένας 86χρονος και μία 47χρονη. Η δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου αναβλήθηκε, λόγω της αποχής των δικηγόρων.

Το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για αύριο Πέμπτη (11/6), ενώ μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου.
 

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