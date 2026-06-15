Αίγιο: «Παντελώς αθώος» δηλώνει ο 65χρονος - Τα τέσσερα στοιχεία που τον «καίνε»

Ο συνήγορος του 65χρονου, που προφυλακίστηκε για την υπόθεση δολοφονίας της μητέρας και του γιου της στο Αίγιο, επιμένει σταθερά στην αθωότητά του και θέλει να προχωρήσει τη διαδικασία για την αποφυλάκισή του.

Ο συνήγορός του, Νίκος Λιμπάντσης, σε πρωινές του δηλώσεις στον ΑΝΤ1, επεσήμανε πως δηλώνει «παντελώς αθώος» και λέει πως «κοιμόταν ενόσω συνέβησαν όσα συνέβησαν».

Ο ίδιος είπε πως ο εντολέας του βρισκόταν στο σαλόνι, τρία δωμάτια μακριά από τον χώρο όπου έλαβε χώρα η διπλή δολοφονία, και δεν άκουσε τίποτα απ΄όσα συνέβησαν.

«Το σημείο το οποίο βρισκόταν, ήταν στο σαλόνι ξαπλωμένος, απέχει πολύ σε σχέση με το δωμάτιο που έγινε το περιστατικό. Είναι τρεις τοίχοι, ο ένας είναι πολύ χοντρός και υπάρχει η κουζίνα και το μπάνιο και μετά το δωμάτιο» είπε, ειδικότερα.

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Εξήγησε πως τις προηγούμενες μέρες ο 65χρονος είχε ένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε κοιμηθεί καλά, υπονοώντας έτσι πως το μοιραίο βράδυ ήταν πολύ κουρασμένος και είναι λογικό να μην άκουσε.

Όσον αφορά στην κάμερα από το διπλανό σπίτι, που δεν έπιασε κάποιον να μπαίνει στο σπίτι, επεσήμανε πως «υπάρχει μόνο μία κάμερα μπροστά από το σπίτι, που δείχνει μόνο ένας μέρος. Θα μπορούσε κάποιος να έχει μπει από άλλη μεριά του χώρου».

Στο ίδιο πλαίσιο, είπε πως τον περασμένο Ιανουάριο είχε πάει με τη σύζυγό του στην Ιταλία για να υποβληθεί εκείνη σε επέμβαση, αλλά όταν επέστρεψαν βρήκαν την πόρτα του σπιτιού ξεκλείδωτη, παρότι την είχαν κλειδώσει φεύγοντας. Άφησε, δηλαδή, να εννοηθεί ότι κάποιος είχε κλειδιά. Τότε είχαν πάρει από το σπίτι τρία πράγματα: οι βέρες τους, μία ζυγαριά μαγειρικής και ένα κουτί με παπαρουνόσπορο.

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Σχετικά με το ίδιο το περιστατικό και το ότι δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, αλλά κάλεσε έναν φίλο του, είπε πως «πανικοβλήθηκε» με αυτό που είδε και επειδή είναι Ιταλός και δεν γνώριζε τους αριθμούς των υπηρεσιών, πήρε τον γνωστό του.

Τέλος, ο ίδιος, αναφέρθηκε, ειδικότερα, και σε μία συρταριέρα που «είχε τοποθετηθεί επίτηδες» πίσω από την πόρτα του δωματίου, όπου εντοπίστηκαν οι νεκροί.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, μιλώντας στο ίδιο μέσο, στάθηκε σε τέσσερα στοιχεία:

δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης

να σκοτώθηκαν μεταξύ τους αποκλείεται ιατροδικαστικά

ποιος καθάρισε τον χώρο από αποτυπώματα αν αλληλοσκοτώθηκαν

το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τον 26χρονο ακούγεται ακόμα και αν πυροβολήσεις 5-100 μέτρα έξω από το σπίτι, πόσο μάλλον αν πέσει πυροβολισμός μέσα σε αυτό.