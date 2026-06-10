Αίγιο: Η χαριστική βολή του Ιταλού στον 26χρονο και τα στοιχεία που «δένουν» την έρευνα εις βάρος του

Ένα έγκλημα που παγώνει το αίμα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Αιγίου. Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται ένας 65χρονος Ιταλός, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Τα στοιχεία που έρχονται σταδιακά στο φως μέσα από τα ματωμένα δωμάτια του σπιτιού συνθέτουν το παζλ μιας στυγερής και καλά μεθοδευμένης δολοφονίας, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.

Ο αιφνιδιασμός στο σκοτάδι

Το στοιχείο που σοκάρει περισσότερο τις διωκτικές Αρχές είναι η μεθοδικότητα με την οποία ο δράστης παγίδευσε τα θύματά του, μην αφήνοντάς τους κανένα απολύτως περιθώριο αντίδρασης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εικόνα, το μακελειό ξεκίνησε μέσα στη νύχτα από το υπνοδωμάτιο του 26χρονου.

Ο δράστης φέρεται να εισέβαλε στον χώρο και, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο νεαρός κοιμόταν βαθιά, τον πλησίασε αθόρυβα. Τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο και, αμέσως μετά, τον αποτελείωσε καταφέροντάς του πολλαπλές μαχαιριές.

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Ο θόρυβος της επίθεσης φαίνεται πως ξύπνησε την 54χρονη μητέρα. Έντρομη, έσπευσε προς το δωμάτιο του παιδιού της για να δει τι συμβαίνει, όμως εκεί την περίμενε ο εκτελεστής της. Αιφνιδιάζοντάς την πλήρως μέσα στο σκοτάδι και εκμεταλλευόμενος τον πανικό της, της επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα. Η άτυχη γυναίκα δέχθηκε περισσότερα από 20 χτυπήματα με το μαχαίρι, σε μια επίθεση που οι Αρχές περιγράφουν ως πραγματική κατακρεούργηση.

Τα αμείλικτα ευρήματα

Αρχικά, ο 65χρονος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, υποστηρίζοντας πως κοιμόταν στο σαλόνι, δεν άκουσε τον παραμικρό θόρυβο και απλώς βρήκε τις σορούς το επόμενο πρωί, ειδοποιώντας έναν φίλο του και την Αστυνομία. Βάσει αυτής της κατάθεσης, η αρχική δίωξη αφορούσε μόνο τη νομοθεσία περί όπλων. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, η υπερασπιστική του γραμμή άρχισε να καταρρέει κάτω από το βάρος των ευρημάτων.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της γειτονιάς δεν κατέγραψε καμία κίνηση προς ή από το σπίτι τη μοιραία νύχτα, αποκλείοντας πρακτικά το σενάριο εμπλοκής τρίτου προσώπου.

Παράλληλα, στην αυλή του σπιτιού εντοπίστηκαν φρεσκοπλυμένα ρούχα που έφεραν ίχνη από κηλίδες αίματος, μαρτυρώντας μια αγωνιώδη προσπάθεια αλλοίωσης των στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης ανάκρισης, ο ύποπτος υπέπεσε σε «βροχή» αντιφάσεων, ενώ τα ανεξήγητα τραύματα στα χέρια του, σε συνδυασμό με το αεροβόλο και το μαχαίρι που βρέθηκαν στον χώρο, έδεσαν την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας.

Μέχρι και αυτή την ώρα, ο 65χρονος τηρεί άτεγκτη στάση, αρνούμενος κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του στο έγκλημα. Η πλευρά της υπεράσπισής του κάνει λόγο για ελλιπή δικογραφία, τονίζοντας πως δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί κομβικής σημασίας εξετάσεις, όπως οι αναλύσεις DNA, η εξέταση πυρίτιδας και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να περάσει το κατώφλι του δικαστηρίου στο Αίγιο την Παρασκευή για να απολογηθεί. Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν το κίνητρο πίσω από το λουτρό αίματος, περνώντας από «κόσκινο» τις καταθέσεις ατόμων από το περιβάλλον της οικογένειας, με τις οικονομικές διαφορές να εξετάζονται ως το επικρατέστερο σενάριο που όπλισε το χέρι του δράστη.