Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι κινήσεις και οι περιγραφές του βασικού μάρτυρα στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Πρόκειται για τον φίλο του 65χρονου Ιταλού κατηγορουμένου, ο οποίος έφτασε στην αιματοβαμμένη μονοκατοικία πριν από την Αστυνομία, αφού ειδοποιήθηκε από τον ίδιο ενώ βρισκόταν σε μικροβιολογικό εργαστήριο. Η κάμερα του «Live News» ακολούθησε τη διαδρομή του μέχρι το δωμάτιο όπου βρέθηκαν νεκροί η μητέρα και ο γιος της.

Το χρονικό των κλήσεων και η διαδρομή

Ο μάρτυρας περιγράφει λεπτομερώς την πρώτη επικοινωνία τους:

«Στις 11:44 βρισκόμουν στο Αίγιο Αχαΐας, όπου είχα πάει για μικροβιολογικές εξετάσεις. Με πήρε τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής WhatsApp ο γνωστός και φίλος μου υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος διαμένει στον Λόγγο σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τη δική μου οικία και κλαίγοντας μου είπε με τη λέξη «σούμπιντο» δηλαδή γρήγορα. Τον ρώτησα ‘τι έγινε’, και συνέχισε να μου λέει ‘σούμπιντο, σπίτι’. Από ό,τι είδα στο κινητό μου τηλέφωνο, η μεταξύ μας επικοινωνία, διήρκησε 48 δευτερόλεπτα».

Στη συνέχεια, ο ίδιος έσπευσε προς το δημοτικό πάρκινγκ για να πάρει το αυτοκίνητό του και να επιστρέψει στον Λόγγο Αιγίου:

«Απ’ ό,τι είδα επίσης αργότερα, μου έκανε μία ακόμα κλήση, 8 λεπτά μετά, την οποία δεν κατάλαβα, διότι έτρεξα να πάω να πάρω το αυτοκίνητό μου, που είχα σταθμεύσει σε δημοτικό πάρκινγκ».

Χρειάστηκε περίπου 10 λεπτά για να διανύσει την απόσταση από το κέντρο του Αιγίου, με τον ανησυχητικό τόνο του φίλου του να τον προμηνύει για το κακό:

«Φτάνοντας στον Λόγγο για το σπίτι του Μ., δέχτηκα νέα κλήση από τον Μ. την 11:54 ώρα και του είπα ‘είμαι δίπλα, φτάνω’. Η μεταξύ μας επικοινωνία, διήρκησε 29 δευτερόλεπτα».

Η μακάβρια αποκάλυψη στη μονοκατοικία

Μόλις έφτασε στην είσοδο του σπιτιού, ήρθε αντιμέτωπος με εικόνες που θα του μείνουν ανεξίτηλες:

«Ρώτησα τον Μ. τρεις φορές εάν ο γιος είναι σπίτι και ο Ιταλός συνέχισε να επαναλαμβάνει με κλάματα το όνομά μου. Κατάλαβα ότι κάτι έχει συμβεί και προχωρήσαμε μαζί προς την οικία.

Προσπέρασα το σαλόνι που όλα φαίνονταν καλά και πηγαίνοντας προς το βάθος της οικίας, είδα στο πάτωμα έξω από τη μισάνοιχτη πόρτα του δωματίου του παιδιού, κόκκινου χρώματος στάμπα, προερχόμενη από το εσωτερικό του υπνοδωματίου και υπέθεσα ότι είναι αίμα.

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Έσπρωξα λίγο την πόρτα για να δω καλύτερα και κατάλαβα ότι η πόρτα εμποδιζόταν για να ανοίξει και είδα στο κρεβάτι την μορφή ανθρώπινου σώματος καλυμμένου με κουβέρτα και ακριβώς πίσω από την πόρτα να κείτεται η γυναίκα. Άρχιζα να φωνάζω τα ονόματά τους και τότε ο Μ. μου είπε «μόρτο», εννοώντας ότι είναι νεκροί. Βγήκα έξω και του είπα ότι θα καλέσω την Αστυνομία. Κάλεσα 11:56 το ασθενοφόρο και στις 12:00 την Αστυνομία. Στις 12:05 έκανα και δεύτερη κλήση στο 166».

Όσα ισχυρίστηκε ο Ιταλός κατηγορούμενος

Προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε συμβεί πριν φτάσει το ασθενοφόρο, ο μάρτυρας ρώτησε τον σοκαρισμένο φίλο του, ο οποίος του εξιστόρησε τα εξής:

«Μέχρι να έρθει στο σημείο το ασθενοφόρο, ρώτησα τον Μ. τι είχε συμβεί και αυτός μου ανέφερε ότι την 23:00 ώρα της προηγούμενης ημέρα η γυναίκα, είχε πάει να κοιμηθεί στο υπνοδωμάτιό τους και μετά από λίγη ώρα πήγε και αυτός να κοιμηθεί μαζί της, αλλά επειδή αυτή ροχάλιζε, ο Μ. πήγε και κοιμήθηκε στον καναπέ που βρίσκεται στο σαλόνι της οικίας. Το πρωί, ο Μ. ξύπνησε γύρω στις 11:00 όπως μου είπε και πήγε αρχικά στο μπάνιο να πλυθεί και μετά πήγε στο δωμάτιο της, την οποία όμως δεν την βρήκε εκεί.

Θεώρησε ότι η γυναίκα είχε πάει να κοιμηθεί στο ίδιο δωμάτιο με τον υιό της, πράγμα που συνήθιζε να κάνει. Έτσι, ο Μ. πήγε και χτύπησε την πόρτα του υπνοδωματίου του γιου και αφού δεν έλαβε απάντηση, φώναξε το όνομα της και άνοιξε την πόρτα και βρήκε την γυναίκα νεκρή στο δάπεδο και τον γιο νεκρό στο κρεβάτι του. Τον ρώτησα αν άκουσε κάτι και μου είπε ότι δεν είχε ακούσει τίποτα. Δεν μου ανέφερε κάτι άλλο και εγώ από την ταραχή που είχα βγήκα στον δρόμο».

Οι αποκαλύψεις για το όπλο και το οικογενειακό κειμήλιο

Παρότι οι αστυνομικοί απέκλεισαν αμέσως την εμπλοκή τρίτου προσώπου, καθώς οι κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι κανείς άλλος δεν εισήλθε στο σπίτι τη νύχτα του εγκλήματος, ο κρίσιμος μάρτυρας προσέθεσε μια σημαντική λεπτομέρεια για το όπλο φλόμπερ και ένα μαχαίρι που κατασχέθηκαν:

«Ναι, γνωρίζω ότι είχε ένα όπλο φλόμπερ το οποίο μάλιστα επειδή δεν ήταν λειτουργικό, τον βοήθησα πηγαίνοντάς το σε ένα οπλοπωλείο στο Αίγιο για την επισκευή του και έτσι το όπλο ήταν πλέον λειτουργικό.

Επίσης, η γυναίκα ξέρω ότι το συγκεκριμένο όπλο που ήταν του πατέρα της το φύλαγε ως κειμήλιο, κρυμμένο στο σπίτι της. Αναγνωρίζω το εν λόγω μαχαίρι που βρέθηκε στη θήκη του πάνω στο κομοδίνο γιατί το είχα δει στο σπίτι τους και το θαύμαζα. Όπως μου είχε πει ο Μ. ήταν κειμήλιο της οικογενείας του».

Αν και ο μάρτυρας δηλώνει ότι δεν πίστευε ποτέ πως ο φίλος του θα μπορούσε να προβεί σε μια τέτοια εγκληματική ενέργεια, οι περιγραφές του έχουν βοηθήσει καθοριστικά τις αστυνομικές αρχές που διευθύνουν την έρευνα, ενώ αναμένονται πλέον οι επίσημες απαντήσεις.