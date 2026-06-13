Αίγιο: Ο ισχυρισμός της αλληλοεξόντωσης στο μικροσκόπιο της Ανακρίτριας – Τα 4 στοιχεία που ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου οδηγείται εκ νέου σήμερα προκειμένου να απολογηθεί στην αρμόδια ανακρίτρια, ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του, Μαρίας, και του 26χρονου γιου της, μέσα στο σπίτι τους. Την ώρα που η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, το ενδιαφέρον στρέφεται στην υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου, η οποία ωστόσο φαίνεται να έρχεται αντιμέτωπη με αντικειμενικά ευρήματα και αναπάντητα ερωτήματα.

Η υπερασπιστική γραμμή περί αλληλοεξόντωσης

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Alpha, ο 65χρονος Ιταλός φέρεται να υποστηρίζει ενώπιον της ανακρίτριας το σενάριο της αλληλοεξόντωσης. Όπως ισχυρίζεται, η 54χρονη σύντροφός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ ο 26χρονος γιος της ήταν τοξικοεξαρτημένος, με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε καβγά που κατέληξε στον θάνατο και των δύο.

Η πλευρά της υπεράσπισης στηρίζει αυτό το αφήγημα σε συγκεκριμένα στοιχεία: στην έλλειψη δακτυλικών αποτυπωμάτων πάνω στο φονικό μαχαίρι (το οποίο βρέθηκε κάτω από τη σορό της 54χρονης), στην απουσία ιχνών (όπως πυρίτιδας) από τα χέρια του ίδιου, καθώς και στη θέση της σορού της γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε πίσω από την πόρτα της κρεβατοκάμαρας που ανοίγει προς τα μέσα.

Τα δεδομένα που δημιουργούν ερωτήματα

Παρά τους ισχυρισμούς του, υπάρχουν αρκετά δεδομένα από τις έρευνες των Αρχών που δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με το σενάριο της αλληλοεξόντωσης.

Αρχικά, εντοπίζεται μια σοβαρή χρονική ανακολουθία. Ενώ η ώρα θανάτου των δύο θυμάτων προσδιορίζεται μεταξύ 3:00 και 5:00 τα ξημερώματα, ο 65χρονος τηλεφώνησε σε φίλο του μετά από περίπου 8 ώρες.

Παράλληλα, στην πρώτη του κατάθεση υποστήριξε ότι ο ίδιος ξύπνησε στις 7:30 το πρωί, δημιουργώντας σύγχυση ως προς το χρονοδιάγραμμα των κινήσεών του.

Ένα επιπλέον στοιχείο που εξετάζεται είναι η έντονη μυρωδιά οινοπνεύματος που αναδυόταν τόσο από τον ίδιο όσο και από τον χώρο του σπιτιού. Αν και αρχικά είχε κυκλοφορήσει η -ψευδής, όπως αποδείχθηκε- φήμη ότι ο άνδρας ήταν μεθυσμένος, οι Αρχές διευκρίνισαν ότι επρόκειτο καθαρά για οσμή καθαριστικού οινοπνεύματος.

Το γεγονός αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς το οινόπνευμα αλλοιώνει ή και καταστρέφει τα δακτυλικά αποτυπώματα. Αποτελεί άλλωστε παράδοξο το γεγονός ότι σε ένα κοινό οικιακό μαχαίρι κουζίνας δεν βρέθηκε απολύτως κανένα αποτύπωμα.

Επιπλέον, το γεγονός ότι το μαχαίρι βρέθηκε κάτω από τη σορό της 54χρονης υποδηλώνει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ότι το σώμα πιθανότατα σύρθηκε ή μετακινήθηκε μετά την πράξη. Τέλος, το σενάριο της αλληλοεξόντωσης καταρρίπτεται και από την ιατροδικαστική εικόνα, καθώς η φύση των τραυμάτων στα δύο θύματα δεν συνάδει με αμοιβαία επίθεση.