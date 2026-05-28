Αιματηρή ληστεία στα Πατήσια: Στον τέταρτο συνεργό στραμμένα τα βλέμματα των αρχών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση της αιματηρής ληστείας στα Πατήσια, και όπως όλα δείχνουν, τα βλέμματα των αρχών είναι στραμμένα σε έναν τέταρτο συνεργό.

Υπενθυμίζεται ότι, οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες. Το τέταρτο άτομο έχει διαφύγει και αναζητείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, ο συνήγορος υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, οι οποίοι συνελήφθησαν στο SUV στη Λεωφόρο Κηφισού για τους πυροβολισμούς στο κατάστημα, υπογράμμισε ότι τα στοιχεία εις βάρος του εντολέα του είναι εξαιρετικά ελλιπή.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές ότι οι πραγματικοί υπαίτιοι της ένοπλης επίθεσης δεν βρίσκονται στα χέρια της Αστυνομίας.

Ληστεία στα Πατήσια: Τι δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων

Αναλυτικότερα, ο δικηγόρος δήλωσε: «Εκπροσωπώ έναν από τους τρεις συλληφθέντες. Τουλάχιστον για τον εντολέα μου δεν προέκυψε καμία εμπλοκή για τα αδικήματα τα οποία είναι πάρα πολύ βαριά και επί της ουσίας έχουμε να διαλευκάνουμε και σε επίπεδο ανακρίσεως το τι στοιχεία υπάρχουν. Σίγουρα αυτοί που πραγματικά ευθύνονται δεν έχουν καμία σχέση και διαφεύγουν με την υπόθεση που θα έπρεπε να έχουν. Στην προκειμένη περίπτωση, για τον εντολέα μου αλλά και κατ' επέκταση και αυτοί που εμπλέκονται, θεωρώ ότι τα στοιχεία είναι πάρα, πάρα πολύ λίγα.

Νομίζω ότι θα φωτιστούν καλύτερα και οι καταστάσεις σε επίπεδο ανακρίσεως, όπου και θα δούμε ποιοι πραγματικά έχουν την ευθύνη και τι πραγματικά έχει γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο συνήγορος υπεράσπισης.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες με βάση το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, εστιάζοντας στον εντοπισμό του τέταρτου προσώπου», ανέφερε.