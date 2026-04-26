Το ακριβότερο ακίνητο που πωλήθηκε ποτέ στην Ελλάδα - Η θεαματική διαφορά στην τιμή με το δεύτερο

Χωρίς να θέλουμε να υπονοήσουμε κάτι για τους αναγνώστες μας, μάλλον η είδηση πως χάσατε την ευκαιρία για ένα υπερπολυτελές ακίνητο, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, μάλλον δεν θα σας στενοχωρήσει.

Αξίζει όμως να περιηγηθούμε στα ενδότερα αυτής της πώλησης, η ακριβότερη που έχει γίνει ποτέ στην Αθήνα, με την αρχική τιμή της ιδιοκτησίας στα 55 εκατ. ευρώ, και το τελικό πλητήριο στα 48 εκατομμύρια.

Ο λόγος για το κτίριο που βρίσκεται, πού αλλού, στη γωνία της Διονυσίου Αρεοπαγίτου με τη Μακρυγιάννη, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του 2025, πωλούνταν έναντι 48 εκατ. ευρώ, με την αγγελία να έχει πλέον αποσυρθεί, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά πως πέρασε στα χέρια κάποιου τυχερού Κροίσου.

Majestic Athens: Το «απόλυτο» ακίνητο της Αθήνας

Ο λόγος για το «Majestic Athens», το οποίο βρισκόταν στο κασέ του οίκου Sotheby's, μία γωνιακή πολυκατοικία με ρετιρέ, 2.045 τ.μ. σε οικόπεδο 420 τ.μ. δίπλα από το Μουσείο της Ακρόπολης.

Το ακίνητο ανήκε στο μακρινό παρελθόν στον επενδυτή Γιάννη Τζιβέλη, στη συνέχεια βγήκε σε πλειστηριασμό και αποκτήθηκε τελικά από εταιρεία του Αραβα επενδυτή Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊάν.

Το ακίνητο, από την ολοκλήρωση της ριζικής ανακατασκευής του, δεν έχει κατοικηθεί, ενώ δεδομένης της θέσης και του μεγέθους του, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μία μοναδική κατοικία, γκαλερί τέχνης ή και ιδιωτική λέσχη, ανάλογα με τις βλέψεις του επενδυτή.

Η αρχική τιμή πώλησης το 2023, όταν είχε πρωτογίνει γνωστό και το πωλητήριο ήταν στα 55 εκατ. ευρώ για να πέσει αργότερα, με βάση τις επίσημες αγγελίες στα 48 εκατ. ευρώ.

Το ακίνητο που «ανταγωνίζεται» το Majestic Athens

Σε λίγο πιο χαμηλή, αλλά εξίσου εντυπωσιακή τιμή, ένα ρετιρέ, με πανοραμική θέα προς τη θάλασσα και την Ακρόπολη και στην καλύτερη τοποθεσία του κέντρου της Αθήνας, είχε πωληθεί έναντι 18 εκατ. ευρώ.

Στην περιοχή των Ανακτόρων, που περιστοιχίζεται από τις οδούς Ηρώδου Αττικού, Ρηγίλλης και Στησιχόρου, ολοκληρώθηκε, το 2023, μία από τις πιο ακριβές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των ακινήτων της Αθήνας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Ελβετός επιχειρηματίας με πολυσχιδή δραστηριότητα και ιδιαίτερη προτίμηση στην Ελλάδα αγόρασε ρετιρέ 320 τετραγωνικών μέτρων έναντι του ποσού των 18 εκατ. ευρώ ή προς περίπου 56.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, στην περιοχή των Ανακτόρων.

To παλαιάς κατασκευής ρετιρέ, ένα από τα λιγοστά διαθέσιμα στην περιοχή, διαθέτει απρόσκοπτη θέα στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, στον Λυκαβηττό και στη Βουλή, στην Ακρόπολη, στη θάλασσα και στην Αίγινα και ασανσέρ που εξασφαλίζει απευθείας πρόσβαση σε αυτό.