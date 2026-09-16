Εξακολουθεί για τρίτο 24ωρο να αναζητείται από τις Αρχές ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο ένοπλο επεισόδιο που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από κατάστημα διασκέδασης στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των αστυνομικών από βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις μαρτύρων, ο 48χρονος βαρυποινίτης φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό, ως απάντηση στα πυρά που δέχθηκε από τον νεαρό Αφγανό που εργαζόταν στην ασφάλεια του καταστήματος.

Διαβάστε επίσης: Αλκέτ Ριζάι: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του - «Ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος»

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με τον 38χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος στην Ανάβυσσο, ο τελευταίος κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο. Ωστόσο, όταν πληροφορήθηκε για το ποιος ήταν φέρεται να του το επέστρεψε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Αλκέτ Ριζάι μπήκε σε αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει και κινήθηκε προς την περιοχή του Σουνίου. Μάλιστα, καθώς βρισκόταν στο δρόμο στο ύψος των Λεγραινών φέρεται να ενεπλάκη σε νέο επεισόδιο με διερχόμενο οδηγό, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Ο οδηγός κατέθεσε πως ο 48χρονος πλησίασε το όχημά του και τον απείλησε, δείχνοντας του το όπλο του από το παράθυρο του συνοδηγού, χωρίς να ανοίξει πυρ.

Από εκείνο το σημείο και μετά χάθηκαν τα ίχνη του, με τις Αρχές να συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στο μεταξύ, άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στις φυλακές Δομοκού, όσο και στην κατοικία που είχε δηλώσει στα νότια προάστια για τη χορήγηση αδειών.

Κατά την εκτίμηση των αστυνομικών φαίνεται να εξακολουθεί να κρύβεται στην Αττική, χωρίς να έχει αποκλιστεί το ενδεχόμενο να εμφανιστεί αυτοβούλως στις φυλακές Δομοκού.

Την ίδια ώρα, ασύλληπτος παραμένει και ο Αφγανός πορτιέρης, γνωστός με το προσωνύμιο «ΜΙΤ», ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε ευθεία κατά του Αλκέτ Ριζάι. Από τα πυρά τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι του καταστήματος, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο της συμπλοκής.