Αμετακίνητοι στις θέσεις και στα μπλόκα τους οι αγρότες, την στιγμή που ζητούν δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους ώστε να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση.

Στη χθεσινή (13/12) Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από 57 μπλόκα, αποφάσισαν να αρνηθούν την πρόσκληση του πρωθυπουργού στο αυριανό ραντεβού.

Σήμερα, σύμφωνα με το onlarissa.gr, θα συζητήσουν τις δράσεις για αυτήν την εβδομάδα, με δεδομένο ότι αύριο (15/12) στη Λάρισα, έξω από τα δικαστήρια, θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο διαμαρτυρίας την ώρα που θα εκδικαστούν οι δύο συνάδελφοί τους που είχαν συλληφθεί στα επεισόδια της πρώτης ημέρας του μπλόκου στη Νίκαια.

Επιπλέον, είναι γνωστή η μαζική συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη (16/12). Το κάλεσμα απευθύνθηκε από χθες από τους επικεφαλής των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, με δεδομένο ότι θα υπάρχει και ο αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων και των εθνικών οδών, κάτι που θα δούμε τις επόμενες ημέρες.

Οι αγρότες τονίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να σκληρύνουν τη στάση τους και να πιέσουν την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες της Αχαΐας δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, ενώ το μπλόκο στη Εγλυκάδα αναμένεται να ενισχυθεί με τρακτέρ από τα γύρω χωριά. Χθες υπήρχε επιτροπή από την Αχαΐα στη συνδιάσκεψη της Νίκαιας, και οι αγρότες ήταν ενημερωμένοι για τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βρίσκονται δε στο ίδιο πνεύμα αποφασιστικότητας.

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και η στάση τους θα σκληρύνει. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται μηχανοκίνητη πορεία των τρακτέρ μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας. Για την προσεχή Τρίτη, ημέρα της γενικής απεργίας, η γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί θα γίνει στο μπλόκο των αγροτών, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και δηλώνουν χαρακτηριστικά ότι είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμα και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, πλήρως συντονισμένοι με το πανελλήνιο όργανο και τις αποφάσεις της χθεσινής συνδιάσκεψης στη Νίκαια. Στα μπλόκα της Σιάτιστας, του Φιλώτα και στο τελωνείο της Νίκης, οι αγρότες θα σκληρύνουν τη στάση τους, κλείνοντας εκτός από την Εγνατία και τους παράδρομους, επιτρέποντας μόνο έκτακτα περιστατικά και μαθητές.

Οι κινητοποιήσεις συντονίζονται με τη γενική απεργία της Τρίτης σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, όπου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 70 φορείς, με κλειστά δημαρχεία και συγκέντρωση στον κόμβο της Σιάτιστας, στο μεγάλο μπλόκο των κτηνοτρόφων. Αύριο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη για να καθοριστεί η διαδικασία της Τρίτης.

Για 13η ημέρα οι αγρότες του Έβρου έχουν παρατάξει τα 200 περίπου τρακτέρ τους στο Τελωνείο των Κήπων, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό του από φορτηγά. Οι αγρότες επιτρέπουν την διέλευση όσων φορτηγών μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

Ο αποκλεισμός έχει σαν συνέπεια να έχουν συγκεντρωθεί στο τουρκικό έδαφος ήδη περισσότερα από 1.000 φορτηγά, προερχόμενα από την Τουρκία, σε ένα πάρκινγκ που βρίσκεται πλησίον του Τελωνείου. Μεταξύ τους και αρκετά με Έλληνες οδηγούς.

Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και τα λεωφορεία, περνούν κανονικά από το μεθοριακό σταθμό, με κατεύθυνση από και προς την Τουρκία.

Στο Ελληνικό έδαφος, υπάρχουν στην Εγνατία Οδό ακινητοποιημένα περίπου 300 φορτηγά, ενώ ο μέσος όρος αναμονής ανέρχεται στις 3 ημέρες. Οι υπεύθυνοι του μπλόκου επιτρέπουν την διέλευση περίπου 100 φορτηγών την ημέρα, ώστε να διατηρείται μια στοιχειώδης ροή.

Η ροή των ΙΧ και λεωφορείων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς από την Τουρκία εισέρχονται καθημερινά δεκάδες ή και εκατοντάδες, με προορισμό την εμπορική αγορά των κοντινών ελληνικών πόλεων, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες ο μέσος όρος αναμονής για τα ΙΧ και τα λεωφορεία να είναι 6 ώρες.

Κι αυτό ενώ στο Τελωνείο δεν λειτουργεί ακόμη το σύστημα που αφορά πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι θα είναι σύντομα υποχρεωμένοι να περνούν από ειδική διαδικασία ταυτοποίησης και βιομετρικών στοιχείων, πριν μπουν στην Ελλάδα.

Τα αιτήματα των αγροτών

Στη λίστα με τα αιτήματα των αγροτών θα περιλαμβάνονται:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Ανησυχία από τους παραγωγικούς φορείς της βιομηχανίας

Στο μεταξύ, τη βαθιά τους ανησυχία για την άρνηση των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου να προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό, εκφράζουν με κοινή δήλωσή τους οι πρόεδροι των συνδέσμων Εξαγωγέων και Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒΕ και ΣΒΕ) και των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό και Βιοτεχνικό θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ και ΒΕΘ).

«Καλούμε τον αγροτικό κόσμο και τους εκπροσώπους του να επανέλθουν άμεσα στον θεσμικό διάλογο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Οι άδειες καρέκλες, όμως, δεν αποτελούν λύση. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η άρνηση θεσμικού διαλόγου δεν αποτελεί μορφή διεκδίκησης, αλλά επιλογή αδιεξόδου» υπογραμμίζεται στο κείμενο της κοινής δήλωσης, την οποία συνυπογράφουν οι πρόεδροι του ΕΒΕΘ, Ιωάννης Μασούτης, του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος, του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη και του ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης.

«Η χώρα δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες, ούτε άλλες σκόπιμες καθυστερήσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την απασχόληση και τις εξαγωγές. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον πρώτο κρίκο της εθνικής παραγωγικής αλυσίδας. Όταν ο κρίκος αυτός αποσύρεται από τον διάλογο, η ζημιά μεταφέρεται στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις εξαγωγές και τελικά στην ίδια την κοινωνία. Το κόστος αυτής της στάσης δεν είναι πολιτικό, είναι οικονομικό και εθνικό.

Όταν η Πολιτεία καλεί σε διάλογο στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πρόσκληση απορρίπτεται, η ευθύνη παύει να είναι μονομερής. Η αποχή από τον διάλογο ισοδυναμεί με αποποίηση συμμετοχής στη λύση» επισημαίνεται στη δήλωση, η οποία καταλήγει:

«Η πίεση χωρίς παρουσία, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς διάθεση συνεννόησης δεν οδηγεί σε λύσεις. Οδηγεί σε στασιμότητα, απώλειες και περαιτέρω απαξίωση της παραγωγικής προσπάθειας της χώρας. Οι φορείς της πραγματικής οικονομίας θα συνεχίσουμε να μιλάμε καθαρά, υπεύθυνα και με εθνική συνείδηση, γιατί η ανάπτυξη, η βιομηχανία, η μεταποίηση, η απασχόληση και οι εξαγωγές δεν μπορούν να περιμένουν».