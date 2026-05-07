Αμμουδάρα: «Είχε αφεθεί δύο φορές ελεύθερος» - Το «κρυφτούλι» της δικαιοσύνης με τον δηλωμένο εκδικητή

Στην επεισοδιακή δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα Κρήτης, από τον 54χρονο αυτόκλητο «εκδικητή», αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η αστυνομική εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμα σε σωρεία περιστατικών κατά τα οποία η ΕΛΑΣ είχε συλλάβει τον δράστη, για τα οποία όμως, στη συνέχεια η δικαιοσύνη τον είχε αήσει ελεύθερο, χωρίς καμία ουσιαστική μέριμνα για το θύμα.

Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους της εκπομπής χαρακτηριστικά: «Κάθε φορά που το θύμα, απευθύνθηκε στην αστυνομία, είχε άμεσα τη συνδρομή μας. Το 2024 όντως δέχτηκε μία επίθεση και μάλιστα ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τον προσέγγισε, ταυτοποιήθηκε πολύ γρήγορα και συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου».

Αμμουδάρα: Τα μέτρα «τσιρότα» και το αναπόφευκτο

«Δεν χάθηκε καθόλου χρόνος, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του αφαιρέθηκε και ο νόμιμος οπλισμός για κυνηγετικό όπλο που κατείχε. Δυστυχώς στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Διαβάστε ακόμα: Τρεις συλλήψεις για την εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι

Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς αποτελεί μια δικλείδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα.

Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν. Το θύμα απευθύνθηκε και πάλι στην αστυνομία και πάλι ο δράστης άμεσα συνελήφθη για να ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα ενημερώθηκε και το αρμόδιο τμήμα της Εισαγγελίας που επιβάλει αυτούς τους περιοριστικούς όρους ότι αυτοί οι όροι παραβιάζονται από το δράστη.

Αφέθηκε όμως στη συνέχεια ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα, δεν προσήχθη ποτέ στον εισαγγελέα, παρόλο που κρατούνταν από την Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα πλέον να φτάνουμε σε αυτό το περιστατικό όπου η αστυνομία ενημερώθηκε αφού είχε δολοφονηθεί ο άτυχος 20χρονος νεαρός».