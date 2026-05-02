Αμπελόκηποι: Ελεύθερη η 72χρονη ιδιοκτήτρια του γηροκομείου μέχρι τη δίκη

Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφωρο η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε παράνομα σε διαμέρισμα στην οδό Σεβαστουπόλεως στους Αμπελόκηπους, άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων χωρίς άδεια.

Η κατηγορουμένη είναι αντιμέτωπη με αδικήματα για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή, και απείθεια.

Η 72χρονη γυναίκα συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, ύστερα από καταγγελία, σε επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και κοινωνικών λειτουργών της Περιφέρειας Αττικής στον χώρο.

Στο διαμέρισμα ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες. Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες.

Το δικαστήριο διέταξε την άρση της κράτησης της κατηγορουμένης με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά έως να γίνει η δίκη της.