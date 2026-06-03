Καλοκαιρινές συνθήκες επικρατούν τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε ευχάριστα επίπεδα και να ευνοούν τις εξορμήσεις σε παραλίες και υπαίθριους χώρους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, το σκηνικό του καιρού θα παρουσιάσει πρόσκαιρη μεταβολή από την Πέμπτη, καθώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα στις ορεινές περιοχές, ενώ κατά τόπους δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν ισχυρό χαρακτήρα.

Η αστάθεια συνεχίζεται την Παρασκευή

Η αστάθεια θα διατηρηθεί και την Παρασκευή, χωρίς όμως να προβλέπονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Υπάρχει μάλιστα μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στην Αττική κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Ζέστη από το Σάββατο έως τη Δευτέρα

Μετά το σύντομο πέρασμα της κακοκαιρίας, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά. Από το Σάββατο και τουλάχιστον έως τη Δευτέρα αναμένεται θερμότερος καιρός, με τις τιμές του υδραργύρου να κινούνται 3 έως 4 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν κατά τόπους τους 36 βαθμούς Κελσίου, με τις πιο θερμές περιοχές να είναι η Θεσσαλία, η κεντρική Στερεά Ελλάδα, η ανατολική Πελοπόννησος και η κεντρική Μακεδονία.

Η πρόγνωση για την Αττική

Πέμπτη 4/6: 32°C

Παρασκευή 5/6: 30°C

Σάββατο 6/6: 32°C

Κυριακή 7/6: 34°C

Δευτέρα 8/6: 34°C

Το διήμερο αστάθειας θα δώσει γρήγορα τη θέση του σε συνθήκες έντονης ζέστης, με το πρώτο ουσιαστικό θερμό επεισόδιο του Ιουνίου να κάνει αισθητή την παρουσία του από το Σαββατοκύριακο.