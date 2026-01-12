Ανατροπή στη συνάντηση αγροτών με Μητσοτάκη: «Όχι» σε διάλογο αν δεν κάνει δεκτές δύο επιτροπές

Ναυαγεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Μετά από έντονο παρασκήνιο, τα μπλόκα της πανελλαδικής επιτροπής είπαν «όχι σε διάλογο» καθώς δεν γίνεται δεκτή η σύνθεση που έχουν προτείνει.

Συγκεκριμένα, η πανελλαδική επιτροπή, η ομάδα των συνδικαλιστών ζητά συνάντηση με τον Πρωθυπουργό με τη σύνθεση «25+10», δηλαδή 25 αγρότες και 10 κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι. Η κυβέρνηση ωστόσο δήλωσε ότι δεν «δέχεται τελεσίγραφα»,γεγονός που σηματοδοτεί την ακύρωση του διαλόγου.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Στόχος είναι γύρω στη 1 το μεσημέρι να γίνει η πρώτη συνάντηση», ενώ επισήμανε αναφορικά με τη σύνθεση των επιτροπών ότι «δεν θα είναι όπως το λένε» οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Θα είναι δύο οι συναντήσεις, επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι σε συνάντηση με κάποιους άλλους, αλλά η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων», υπογράμμισε και συνέχισε λέγοντας ότι θα γίνουν δύο συναντήσεις, η μία με την πρώτη ομάδα κινητοποιήσεων και η άλλη με τους υπόλοιπους που οι πρώτοι δεν θέλουν να είναι στη συνάντηση αυτή».

Διαβάστε ακόμα: Φαραντούρης για κόμμα Καρυστιανού: «Να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά»

«Περιμένουμε τα ονόματα συμμετεχόντων για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι εγκαίρως, αλλά και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι πανηγύρι χωρίς αποτέλεσμα», σημείωσε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να είναι 20 άτομα ανώτατο όριο σε κάθε συνάντηση.

Ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι 9 στους 10 αγρότες θα λάβουν την επιδότηση ρεύματος, ενώ, επικαλούμενος τα τελευταία στοιχεία, από τις 177.954 παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ, οι 155.103 παροχές δηλαδή το 87% των αγροτών είναι ενεργοί στο πρόγραμμα χωρίς ληξιπρόσθεσμες οφειλές.

Οι 16.215 παροχές δηλαδή το 9,1% των αγροτών είναι ενταγμένοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές που εντάσσονται στη διαδικασία ρύθμισης. Επίσης 6.636 (3,7%) είναι μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ καθώς πρόκειται για νέες παροχές ή βρίσκονται στη διαδικασία επανένταξης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ANT1 , οι αγρότες δήλωσαν ότι ακόμα και την τελευταία στιγμή αν γίνει δεκτή η σύνθεση πο επιθυμούν, θα προσέλθουν σε συνάντηση.

Αγρότες: Ποιοι διαφοροποιούνται από την πανελλαδική επιτροπή και λένε «ναι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Έξω από τη λογική του «25+10» είναι τα μπλόκα από τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και την Κρήτη τα οποία διαφοροποιούνται από την πανελλαδική επιτροπή και ετοιμάζονται για το ξεχωριστό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Πρόκειται για τη συνάντηση του μπλόκου των πράσινων φαναριών και άλλων 16 μπλόκων και συλλόγων, με τον πρωθυπουργό.

Το ότι «δεν αφορά» την πανελλαδική επιτροπή η παραπάνω συνάντση έκανε σαφές ο πρόεδρος της ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας. Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην ΕΡΤ, δήλωσε: ««Δεν θα πάμε στο διάλογο αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις. Η Κυβέρνηση ήξερε ότι θα πάμε με δυο επιτροπές και το αναίρεσε. Δεν θα πούμε με ποιον θα συναντηθεί εμείς θέλουμε τη συνάντηση με τις δυο επιτροπές από εκεί και ύστερα δεν μας άφορα αν συναντηθεί με δυο τρείς πέντε δέκα άλλους».

Διαβάστε ακόμα: Το έμμεσο «όχι» της Καρυστιανού σε πρόσωπα και ο χρόνος της ανακοίνωσης του κόμματος - Όλα τα δεδομένα

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατά της ΝΔ για τους αγρότες

Οι ενέργειες και οι δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας έχουν προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.Στο Βελβεντό έκλεισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την τετραήμερη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε ο διάλογος του πρωθυπουργού με τους αγρότες να είναι ειλικρινής και αποτελεσματικός: «Καλό είναι να λέμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Να γίνει διάλογος, ας γίνει διάλογος, αλλά πρέπει στον τελικό στόχο, να έχουμε μια συμφωνία, αν ο τελικός στόχος είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής, ξεκινάμε από την ενέργεια».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε πως: «κάποιος που αρνείται να προσέλθει στον διάλογο, δείχνει πολλά για τις προθέσεις του όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Στον διάλογο δεν προσέρχεται όποιος δεν πιστεύει σε αυτά τα οποία ζητάει και δεν πιστεύει στην λύση».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα στηρίξει τη συμφωνία Mercosur γιατί όπως εξήγησε οι επιπτώσεις θα είναι επώδυνες για την εγχώρια οικονομία και την παραγωγή: «η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες ευθύνες, διότι, ήδη, στις πρώτες ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έχει στηρίξει, χωρίς να δικαιολογήσει το λόγο ή ποιο όφελος εν τέλει θα έχει η ελληνική οικονομία».

Από την κυβέρνηση σηκώνουν το γάντι που της έχει πετάξει η αντιπολίτευση για την ψήφιση από το ευρωκοινοβούλιο της συμφωνίας Mercosur, κατηγορώντας τη μείζονα αλλά και την ελάσσονα πτέρυγα, για ψέματα και ανακρίβειες.

Όπως ανέφερε ο Π. Μαρινάκης: «Υπερψήφισαν αυτήν τη συμφωνία, αυτό το πλαίσιο προστασίας μόνον οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή οι ευρωβουλευτές των υπολοίπων κομμάτων, αντίθετα με το τι έκαναν οι Ευρωομάδες τους, καταψήφισαν τη συγκεκριμένη συμφωνία – δίχτυ προστασίας».

Οι πολιτικές της κυβέρνησης είναι απέναντι στους αγρότες τονίζει η Κουμουνδούρου.

Ο Διονύσης Καλαματιανός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ανέφερε ότι: «Η κυβέρνηση αποδεικνύει με τις πρακτικές της ότι βρίσκεται απέναντι στους αγρότες, δείχνει ότι είναι απέναντι γιατί έχει ήδη ψηφίσει στον προϋπολογισμό του 2026, 240 εκ. λιγότερα για το υπουργείο Ανάπτυξης».

Το ΚΚΕ επισημαίνει: «Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις άθλιες και πολύμορφες μεθοδεύσεις της για να υπονομεύσει και να διασπάσει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων».