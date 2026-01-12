Το έμμεσο «όχι» της Καρυστιανού σε πρόσωπα και ο χρόνος της ανακοίνωσης του κόμματος - Όλα τα δεδομένα

Δεδομένη θα είναι η συμμετοχή του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στις επόμενες εκλογές όπως ξεκαθάρισε η πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Μάλιστα όπως είπε μιλώντας στον ANT1, το πρόγραμμα του κόμματος θα απευθύνεται στην κοινωνία.

Συγκεκριμένα η κυρία Καρυστιανού σημείωσε «'Όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία και να ζητήσουμε τη στήριξη προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς».

Αντιδράσεις από γονείς θυμάτων των Τεμπών

Την ίδια ώρα η πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών υπογράμμισε με νόημα ότι στο νέο κόμμα δεν θα συμμετέχουν εν ενεργεία πολιτικοί, όταν ρωτήθηκε για τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Ωστόσο η απάντηση της είχε στόχο και άλλους ανεξάρτητους βουλευτές που έχουν αρχίσει να συντάσσονται στο πλευρό της χωρίς εκείνη να το ζητήσει. Η απόφαση της πάντως να κατέβει στην πολιτική διχάζει τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και ενώ αρκετά μέλη του συλλόγου έχουν ήδη ζητήσει να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου.

Όπως μάλιστα είπε στον ALPHA o Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, «ήταν άγραφος όρος στο καταστατικό να μην εμπλακούμε με την πολιτική για να μην χάσουμε το στόχο μας. Η Μαρία Καρυστιανού εξυπηρετώντας την δικαίωση αλλά σε άλλο βαθμό για την κόρη της έχει φύγει από την ουσία της υπόθεσης».

Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι συγγενείς που δηλώνουν ότι δεν μπορεί να αμαυρωθεί ο αγώνας αυτός που έχει καταφέρει όλο αυτό το διάστημα και οτι έφτασε σε αυτό το σημείο διότι υπάρχει πόλεμος κατά των συγγενών.

Πότε θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα

Η Μαρία Καρυστιανού απάντησε και στο αίτημα των συγγενών να αποχωρήσει από πρόεδρος λέγοντας ότι εάν της ζητηθεί θα το κάνει. Ούτως ή άλλως η θητεία της ολοκληρώνεται τον Μάρτιο. Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι την έναρξη της δίκης των Τεμπών το νέο κόμμα θα έχει ανακοινωθεί.

Αρκετή κριτική έχει υπάρξει και για το γεγονός πως δεν υπάρχει συγκεκριμένο ιδεολογικό αποτύπωμα. Δίπλα της βρίσκονται πρόσωπα που έχουν περάσει από το κόμμα Νίκη ένω στο πλευρό της έχουν βρεθεί και αρκετοί προοδευτικοί πολιτικοί. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας βρέθηκαν με το μέρος της από τις πρώτες ώρες της τραγωδίας και του αιτήματος για δικαιοσύνη και αλήθεια.

Επομένως το πρόγραμμα της θα δώσει και τις απαντήσεις για το ποιοι πολίτες θα την ακολουθήσουν και άρα από ποιες δεξαμενές ψηφοφόρων θα υπάρξουν απώλειες. Ήδη η δυναμική του κόμματος Καρυστιανού έχει προκαλέσει στο προοδευτικό μέτωπο αναταραχή ενώ και ο Αλέξης Τσίπρας φρενάρει τους σχεδιασμούς του.

