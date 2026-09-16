Από την περσινή τηλεοπτική σεζόν ο ΣΚΑΪ επί διοίκησης Ζούλα ακόμη ήθελε να εντάξει στο πρόγραμμά του μια βραδινή μουσική εκπομπή που θα συνδύαζε μουσική και λόγο.

Άλλωστε στο κανάλι του Φαλήρου αντίστοιχες πρότζεκτ υπάρχουν και στο παρελθόν όπως με την εκπομπή «Στην υγειά μας» του Σπύρου Παπαδόπουλου αλλά και το «Σάββατο με φίλους» του Χρήστου Φερεντίνου.

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Η αρχική πρόταση για μουσική εκπομπή είχε γίνει στον Χρήστο Μάστορα. Όμως ο δημοφιλής καλλιτέχνης λόγω του φόρτου στις μουσικές του δραστηριότητες απέρριψε την πρόταση. Και στη συνέχεια ήρθε η πρόταση στον Γιώργο Μαζωνάκη ο οποίος εξ’ αρχής ήταν πολύ θετικός.

Είχαν μάλιστα συζητηθεί και λεπτομέρειες του πρότζεκτ με επίκεντρο το «πάντρεμα» διάφορων μουσικών τάσεων με τον «Μαζώ» οικοδεσπότη και καλεσμένους του άλλους καλλιτέχνες από διάφορους χώρους.

Μάλιστα είχαν πέσει και διάφοροι τίτλοι ιδέες στο τραπέζι: Όπως «Κάθε βράδυ του Σαββάτου» (εάν η προβολή πήγαινε βράδυ Σαββάτου) ή «Με λένε Γιώργο». Τελικά το πρότζεκτ είχε πάρει αναβολή χωρίς ο καλλιτέχνης να είναι αρνητικός.

Ήθελε να το υλοποιήσει αφού θα είχε ολοκληρώσει τη μεγάλη επετειακή συναυλία, θα είχε ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο NOX και θα είχε ολοκληρωθεί και το «Voice» για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Τελικά δεν πρόλαβε…