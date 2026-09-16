Ο υπνοθεραπευτής για Μαζωνάκη: «Μου φάνηκε ζωντανός στη φωτογραφία» - Η συνεργασία του με τη γιατρό

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τα βλέμματα είναι στραμμένα στον υπνοθεραπευτή που κατά τις πληροφορίες φέρεται να έλαβε από την γιατρό της κλινικής τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρία.

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός αρχικά μίλησε στο Lιve News του Mega, για το πώς έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής η ανακριτική διαδικασία ενώ αποσαφήνισε ότι δεν είναι γιατρός αλλά υπνοθεραπευτής.

«Να σημειώσω το εξής. Έχω γυρίσει μόλις τώρα από τον ανακριτή. Έχω κανονίσει ραντεβού και επικοινωνία. Θα καταθέσω όλη τη μαρτυρία μου εκεί και είδα ότι κάποιοι λένε ότι είμαι γιατρός υπνωτιστής. Θα κινηθώ εναντίον τους νομικά. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός. Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο.

Υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής. Έτσι; Αυτό. Αυτό δηλώνω και αυτό είμαι και αυτό κάνω. Από τον ανακριτή έρχομαι, αλλά έχουμε και συνέχεια. Ο άνθρωπος είναι δεκαεπτά ώρες και δεν αντέχει άλλο. Εντάξει;

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Ό,τι θέλετε να δείτε έχω ολόκληρο website. Πηγαίντε, δείτε, διαβάστε, κάντε. Είναι δημόσιο. Είναι εκεί χρόνια. Κάνω αυτή τη δουλειά 23 χρόνια. Δεν μπορείτε να με διασύρετε και να λέτε ότι είμαι γιατρός. Είναι εκεί δημόσιο και όποιος θέλει το βλέπει. Αλλά το να με λένε... Και τώρα σας λέω θα αρχίσω να τα γράφω και θα «φάνε» μηνύσεις κατευθείαν τα κανάλια που βάζουν τη λέξη γιατρός μπροστά και με διασύρουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό είναι αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και εγώ δεν δήλωσα ποτέ γιατρός. Είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Εκκρεμεί η μαρτυρία μου.

Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να την πάρει τώρα γιατί ήταν εξαντλημένος. Και έχουμε ραντεβού. Όταν ολοκληρωθεί η μαρτυρία μου, θα μπορώ να... Από εκεί και πέρα ια είμαι στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία.

Αναφορικά με το αν θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος που θα βοηθούσε την γιατρό, και για αυτό το λόγο και να του έστειλε η ίδια το ντοκουμέντο, απάντησε: «Όχι βέβαια, δεν ήταν. Καμία σχέση δεν είχε με αυτό. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τον λόγο. Είναι... Δεν έχει καμία σχέση με τα σενάρια που ακούω στις τηλεοράσεις.

Καμία απολύτως. Και δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω, δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάθεσή μου» Και επανέλαβε: «Δεν έγινε για αυτό τον λόγο. Δεν έχω καμία ιδιότητα ιατρική εγώ για να μπορώ να βοηθήσω ή να προτείνω κάτι. Θα μάθετε τον λόγο τη Δευτέρα. Σας διαβεβαιώ. Τώρα δεν τον έχει μάθει τον λόγο ούτε ο ανακριτής. Εντάξει;».

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Διαψεύδει ότι έφερε σε επαφή τον Γιώργο Μαζωνάκη με τη γιατρό

Ο υπνοθεραπευτής στη συνέχεια, διέψευσε τις φήμες που τον θέλουν να είναι το άτομο που έφερε σε επαφή τον Γιώργο Μαζωνάκη με την Ιωάννα Γάκα.

Προφανώς θα κατέθεσε έτσι η κυρία...Προφανώς. Εντάξει. Είναι η άποψή της. Θα σας πω ότι διαψεύδεται. Δηλαδή είναι αστείο γιατί ο άνθρωπος αυτός πήγαινε χρόνια εκεί. Ο κύριος αυτός (Μαζωνάκης) πήγαινε για χρόνια για υδροθεραπείες εκεί. Αρκεί αυτή η απάντηση; Σας εξηγώ λοιπόν ότι ήταν πελάτης της κυρίας. επί χρόνια.

Εμένα μου ήταν εντελώς άγνωστός ο Μαζωνάκης, δεν τον ήξερα», συμπλήρωσε.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι σχέση είχε ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό της κλινικής

Για το ποια ήταν η σχέση του με την γιατρό της κλινικής, ο υπνοθεραπευτής σημείωσε: «Την γνωρίζω δεκατέσσερα δεκαπέντε χρόνια. Και έχω πέσει και εγώ από τα σύννεφα. Είναι μια ανοιχτή συνεργασία. Υπήρχε μια συνεργασία. Βεβαίως δεν το αρνούμαι. Έκανα εγώ τις συνεδρίες. Ναι έκανα, συνεδρίες. Συνεργαζόμασταν, ναι. Μου έστελνε πελάτες δικούς της», δήλωσε. Αργότερα, στους δημοσιογράφους, επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει συνεργαστεί με την 56χρονη.

Υπνοθεραπευτής: «Δευτέρα τον είδα, Τετάρτη πέθανε»

Αναφορικά με το πότε βρέθηκε ο ίδιος με τον Γιώργο Μαζωνάκη. τόνισε: «Ποτέ δεν τον έχω ξαναδεί. Πρώτη φορά τον είδα τη Δευτέρα. Πριν πεθάνει. Τετάρτη πέθανε, Δευτέρα τον είδα. Δεν ήρθε σε εμένα. Συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι μπαρμπούτσαλα που λέτε».

Και συνεχίζει, σε άλλο σημείο της συνέντευξης: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Η γιατρός με διαβεβαίωσε ότι ήταν ζωντανός. Όλη η Ελλάδα ρωτάει γιατί μου έστειλε τη φωτογραφία αλλά δεν μπορώ ακόμα να το αποκαλύψω».

Σε ερώτηση για το αν είχε ραντεβού μαζί του ο Γιώργος Μαζωνάκης, απάντησε: «Μπορεί να είναι και σωστή η πληροφορίας σας, ναι», ενώ τόνισε ξανά ότι περισσότερες λεπτομέριες θα γίνουν γνωστές τη Δευτέρα, μετά την ανακριτική διαδικασία.