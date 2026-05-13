«Άνοιξε η πόρτα και έπεσε» υποστήριξε ο 30χρονος στην Κρήτη - Το σημείο που επέμεινε η ανακρίτρια

Ο 30χρονος άνδρας από το Ηράκλειο της Κρήτης αρνείται ότι πέταξε τη σύζυγό του από το αυτοκίνητο και έπειτα τη χτύπησε με αυτό και υποστήριξε στην ανακρίτρια ότι η πόρτα άνοιξε μόνη της.

Ο 30χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της συζύγου του φέρεται να κατέθεσε στην ανακρίτρια όσα είχε καταθέσει και στους αστυνομικούς κατά την σύλληψή του.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, η ανακρίτρια στάθηκε ιδιαίτερα στο σημείο του πώς βρέθηκε αίμα τόσο στις λαβές όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Ο 30χρονος υποστήριξε πως όταν η σύζυγός του βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου, εκείνος βρέθηκε στο πλευρό της και την πήρε αγκαλιά για να δει αν είναι καλά ενώ στην συνέχεια πήγε στο πίσω μέρος του οχήματος για να ελέγξει και τα παιδιά τους.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν την ανακρίτρια με αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του.

Διαβάστε ακόμα: Κρήτη: Στον ανακριτή ο 30χρονος σύζυγος - Η κατάσταση υγείας της 28χρονης

Η κατάθεσή του 30χρονου

«Πήρα την σύζυγό μου και τα παιδιά από το σπίτι και ξεκινήσαμε να πάμε προς το μαγαζί μας. Στη διαδρομή, τσακωθήκαμε και από την ταραχή μου τράκαρα. Πήρα μια στροφή απότομα και έπεσα πάνω στην προστατευτική μπάρα του ΒΟΑΚ.

Μου έφυγε ο προφυλακτήρας και τον μάζεψα και τον έβαλα στο πίσω μέρος της κλούβας. Συνέχισα και είπαμε να γυρίσουμε προς το σπίτι. Ενώ γυρίζαμε, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα ενώ ήμασταν εν κινήσει και έπεσε η σύζυγός μου κάτω. Έπαθα σοκ.

Σταμάτησα αμέσως, πήγα δίπλα της να δω αν είναι καλά. Την έπιασα στα χέρια και γέμισα αίματα. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Μακάρι να είναι καλά η σύζυγός να πει τι αλήθεια συνέβη» ανέφερε στην κατάθεσή του ο 30χρονος σύμφωνα με το Mega.

«Ο γαμπρός μου έπαιζε θέατρο»



Για θέατρο και κροκοδείλια δάκρυα κατηγορεί η μητέρα της 28χρονης τον γαμπρό της. Μιλώντας στην κάμερα του Live News η γυναίκα αρχικά αναφέρθηκε στα πρώτα λόγια της κόρης της μετά τον σοβαρό τραυματισμό της.

«Ήταν την Κυριακή το πρωί, κατά τις 06:00, που τη ρώτησα αν μαλώσανε και μου είπε πως μάλωσαν. Μου είπε ότι την χτύπησε ένα αυτοκίνητο αλλά δεν θυμάται ποιο αυτοκίνητο» ανέφερε αρχικά η κ. Νίκη.

«Έπαιζε θέατρο, φώναζε και έκανε ότι έκλαιγε» σημείωσε η μητέρα της 28χρονης για την στιγμή που έφτασε στο σημείο και αντίκρισε την κόρη της χτυπημένη και γεμάτη αίματα.