Κρήτη: Με «περιτραυματική αμνησία» η 28χρονη μητέρα - Επιμένει στα περί «ατυχήματος» ο σύζυγος

Νεότερα στοιχεία για την υπόθεση τραυματισμού της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο σύζυγός της, ενώ μέσα σε αυτό ήταν τα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Η γυναίκα παραμένει στη νευροχειρουργική κλινική του ΠΑΓΝΗ και σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, η κατάστασή της κρίνεται ως σταθερή.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ενημέρωσε πως η νεαρή γυναίκα φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά δεν είναι σε κίνδυνο η ζωή της.

«Θα παραμείνει μερικές ημέρες για παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά» ανέφερε και ενημέρωσε πως η ασθενής είχε μια «περιτραυματική αμνησία» και δεν θυμάται, ακριβώς, τα όσα συνέβησαν και οδήγησαν στον τραυματισμό της.

«Τα μέχρι τώρα ευρήματα αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια» ανέφερε, με τη σειρά του, ο δικηγόρος της πλευράς της 28χρονης μητέρας, Νίκος Στειακάκης.

«Δεν είμαστε σε θέση, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα να πούμε με βεβαιότητα κάτι, πλην όμως έχουμε αυτή την εικόνα» δήλωσε και επεσήμανε πως το σημαντικότερο στοιχείο όλων είναι η κατάθεση της ίδιας της 28χρονης.

«Αναμένουμε πρώτα απ' όλα να συνέλθει η κοπέλα για να δώσει κατάθεση» υπογράμμισε.

Ο σύζυγος της γυναίκας επιμένει πως έγινε ατύχημα καθώς δεν έκλεινε καλά η πόρτα του συνοδηγού, αλλά φαίνεται πως οι μαρτυρίες τον διαψεύδουν. Επίσης, αναμένονται οι εξετάσεις για να φανεί εάν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Σημειώνεται πως υπάρχουν καταγγελίες και για άλλα περιστατικά βίας σε βάρος της γυναίκας, αλλά και της οικογένειάς της. Ακόμα, ο άνδρας οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Σημειώνεται πως τα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 7 και 3,5 ετών και ένα μωρό 2,5 μηνών, ήταν εντός του οχήματος και οι Αρχές προσπαθούν, διακριτικά, να μιλήσουν - το μεγαλύτερο δηλαδή - για τα όσα συνέβησαν, όπως είπε και η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.