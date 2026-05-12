Ενώπιον ανακριτή θα βρεθεί σήμερα, Τρίτη (12/05), ο 30χρονος από την Κρήτη ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, την οποία παρέσυρε με το όχημά του.

Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, ισχυριζόμενος πως η γυναίκα έπεσε μόνη λόγω προβλήματος με την πόρτα του συνοδηγού, ωστόσο οι μαρτυρίες - και του ίδιου του του παιδιού - τον διαψεύδουν.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μίλησε για την κατάσταση υγείας της γυναίκας, επισημαίνοντας πως παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Ενημέρωσε πως η μητέρα έχει καλό επίπεδο συνείδησης και πλήρη επαφή με το περιβάλλον, ενώ εμφανίζει ήπιο πυρετό κάτι που δεν προκαλεί ανησυχία στους γιατρούς.

Ο ίδιος σημείωσε πως η γυναίκα φέρει κάταγμα στο κρανίο, καθώς και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, ενώ υπάρχουν και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Παράλληλα, εμφανίζει περιτραυματική αμνησία και δεν θυμάται το πώς ακριβώς βρέθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα.

Όπως είπε ο κ. Χαλκιαδάκης, η μνήμη της μπορεί να επανέλθει σταδιακά, αλλά αυτό παραμένει μία πιθανότητα και δεν μπορεί να απαντηθεί το πότε.

Σημειώνεται πως εντός του οχήματος όταν συνέβη το περιστατικό βίας ήταν και τα παιδιά του ζευγαριού.