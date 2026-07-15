Το αντίο της Άννας Φόνσου στη Μάρω Κοντού: «Είχε ισχυρή προσωπικότητα - Συνεπής σε αυτά που έλεγε»

Το τελευταίο «αντίο» στην Μάρω Κοντού είπε η Άννα Φόνσου, περιγράφοντας την ηθοποιό ως μια ισχυρή προσωπικότητα, που παρέμενε σταθερή στις απόψεις και τις αξίες της.



Η Άννα Φόνσου προχώρησε σε δηλώσεις το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου στην εκπομπή Action Τώρα, όταν έγινε γνωστή η είδηση θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στα 92 της.

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«Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό μας επισκέπτεται ο χάρος συνέχεια. Τι να πω για τη Μάρω; Τα λέει η καριέρα της, τα λέει το φέρσιμό της, τα λένε όλα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν θα την ξεχάσουμε, δεν μπορεί να ξεχαστούν άνθρωποι σαν τη Μάρω Κοντού. Ήταν συνεπής σε αυτό που υπηρετούσε, στο θέατρο και στον κινηματογράφο» είπε και πρόσθεσε:

«Είχε ισχυρή προσωπικότητα, επέμενε στις απόψεις της, ήταν συνεπής σε αυτά που έλεγε. Ήταν χαρισματική γυναίκα, σπουδαία ηθοποιός. Ήταν μία ασυνήθιστη γυναίκα για τις μέρες που βγήκε στο θέατρο, ήταν όμορφη, αλλά δεν επαναπαύτηκε στην εμφάνισή της, ήταν βαθιά μορφωμένο κορίτσι. Θα μας λείψει πολύ».

Λίνα Μενδώνη: «Θα μας μείνει αξέχαστη με την καταλυτική παρουσία της»

Πληροφορούμενη την απώλεια της Μάρως Κοντού, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μάρως Κοντού, μιας αγαπημένης πρωταγωνίστριας, με πορεία άνω των επτά δεκαετιών στην Τέχνη και με ανεκτίμητη προσφορά, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε από τις ερμηνείες της στο θέατρο και στις μεγάλες ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

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Ηθοποιός που συνδύαζε φυσικό κάλλος και μια σπάνια γοητεία, με πηγαίο ταλέντο, έπλασε ρόλους διαχρονικούς, που θα εξακολουθούν να μας χαρίζουν συγκίνηση και χαρά, έχοντας σφραγίσει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους που ερμήνευσε.

Θα μας μείνει αξέχαστη με την καταλυτική παρουσία της στη μεγάλη οθόνη και στο θέατρο, καθώς αναμετρήθηκε με σπουδαίους και απαιτητικούς ρόλους του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Τα επιλεκτικά περάσματά της από την τηλεόραση ήρθαν να επιστεγάσουν τη γόνιμη σταδιοδρομία της και να διευρύνουν την αγάπη που έτρεφε γι' αυτήν το κοινό.

Άνθρωπος με βαθιά μόρφωση και έντονες ανησυχίες, η Μάρω Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνιδα, χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της και να υποβιβάσει τη μακρόχρονη πορεία της, στο επίπεδο της άσκοπής δημοσιότητας.

Το ίδιο ανιδιοτελής και γόνιμη υπήρξε και η ενασχόλησή της με τον δημόσιο βίο, από τα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων και από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, όπου προσέφερε υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην καθημερινότητα των Αθηναίων.

Στην τελευταία μας συνομιλία ενημερώνοντάς την ότι η οικία Κοκοβίκου, στην οδό Τριπόδων θα αποτελέσει ναό για τον ελληνικό κινηματογράφο δεν μου εξέφρασε μόνο τη χαρά της αλλά μου τόνισε πως ο φίλος της Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ένας μοναδικός ηθοποιός ήθους και ταλέντου.

Το ίδιο ανεπίληπτο ταλέντο και ήθος, μιας άλλης εποχής, που και η ίδια διέθετε, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλάντευτη αφοσίωσή της στην Τέχνη, χαρίζοντάς της, πανάξια, την καθολική αναγνώριση και αγάπη. Αυτός ήταν ο σπάνιος συνδυασμός που ενσάρκωνε η Μάρω Κοντού, που θα μας συντροφεύει, για πολλά χρόνια, με τους αξέχαστους ρόλους της.

Στην οικογένειά της, τους συναδέλφους της και τους αμέτρητους φίλους της απευθύνω τα ειλικρινέστατα μου συλλυπητήρια».