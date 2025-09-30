Εικονικά τιμολόγια 20 εκατομμυρίων ευρώ από υποτιθέμενες εμπορικές συναλλαγές εταιρειών «φαντασμάτων» και επιστροφές φόρου, καρπώθηκαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Έχουν γίνει ήδη 18 συλλήψεις και η επιχείρηση συνεχίζεται...

Ανάμεσα στους κατηγορούμενος - με τον ίδιο να αρνείται κάθε εμπλοκή - βρίσκεται και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, μεγάλων σόου και παρουσιαστής.

Διαβάστε ακόμα: Κύκλωμα έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: 17 συλλήψεις - Κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ

Η συνομιλία που τον «καίει»

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, σε συνομιλία που έχει καταγραφεί και έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ , ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας δυτικής Αττικής, ο οποίος είναι και μέλος του ΔΣ του Δήμου της πόλης, ρωτά τον τηλεοπτικό παραγωγό: «Το έχεις σπρώξει το θέμα για να πάρουμε την επιστροφή;», για να λάβει την απάντηση: «Το έχω κάνει. Ναι έχω μιλήσει, θα τα πάρεις νωρίτερα, μην ανησυχείς».

Αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ερασιτεχνικής κατηγορίας της δυτικής Αττικής και δημοτικός σύμβουλος του ίδιου δήμου, και ο αδερφός του, υπάλληλος του δήμου.

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Ελληνικού FBI, διαπίστωσαν ότι η συμμορία είχε δημιουργήσει έναν μεγάλο ιστό «μαϊμού» εταιρειών, με δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, συμβουλευτικές, διαφημιστικές, λογιστικές, κατασκευαστικές, οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους ή προς τρίτους, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Άνεργοι, λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», ιδιοκτήτες 3-4 μαϊμού εταιρειών, σε όμορες περιοχές από αυτή της διαμονής τους.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, από το 2023 είχαν αποκομίσει 4.500.000 ευρώ, ανέμεναν να λάβουν ακόμη 3.700.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον μεγάλο αριθμό εικονικών τιμολογίων, είχαν σε εκκρεμότητα να λάβουν επιπλέον 12.000.000 ευρώ, όμως αναγκάστηκαν να τα ακυρώσουν καθώς με κάποιον τρόπο ενημερώθηκαν για τον έλεγχο της δραστηριότητάς τους.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 18 άτομα, ενώ εμπλέκονται 55 ακόμη, ανάμεσα στους οποίους ο γνωστός ιδιοκτήτης εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών και παρουσιαστής.



