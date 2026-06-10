Απελπισμένοι οι εργαζόμενοι στην έρευνα λόγω υποχρηματοδότησης: «Κινδυνεύουμε με εξαφάνιση»

Το δικό τους κάλεσμα για το μέλλον της επιστημονικής κοινότητας και της έρευνας στην Ελλάδα κάνουν σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, δεκάδες εργαζόμενοι στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου, που παραπαίει λόγω τραγικής υποχρηματοδότησης, πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην οδό Νίκης, όπως καταγράφει η κάμερα του Orange Press Agency.

Στο πλαίσιο πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης, οι ερευνητές καταγγέλλουν τη διαχρονική απαξίωση του κλάδου τους, κάνοντας λόγο για έναν κρίσιμο τομέα που, λόγω των κυβερνητικών επιλογών, βρίσκεται πλέον «υπό εξαφάνιση».

Υπό «εξαφάνιση» οι εργαζόμενοι την έρευνα

Η Νικολέττα Δίγκα, Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι), μιλώντας στο Orange Press, περιγράφει με μελανά χρώματα την καθημερινότητα στα ερευνητικά ιδρύματα, ζητώντας την άμεση λήψη πρωτοβουλιών:

«Είμαστε σήμερα εδώ για δεύτερη συνεχή χρονιά για να διαδηλώσουμε για όλα τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια της χώρας, για τον χώρο της έρευνας.

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Ο χώρος έρευνας στην Ελλάδα υποχρηματοδοτείται, είναι υποστελεχωμένος και σιγά σιγά φθίνει και είμαστε όλοι εδώ σήμερα και όλες για να διαδηλώσουμε ενάντια σε αυτήν την τον κατακερματισμό, ενάντια στην υποχρηματοδότηση.

Θέλουμε παραπάνω θέσεις μόνιμες. Είμαστε γεμάτοι συμβασιούχους. Οι μόνιμοι άνθρωποι σιγά σιγά εγκαταλείπουν με συντάξεις και τα ερευνητικά κέντρα στελεχώνονται πια μόνο με συμβασιούχους που είναι έρμαια των ερευνητικών προγραμμάτων.

Δεν έχουμε υποδομές, δεν έχουμε κτίρια, δεν έχουμε καράβια όσοι βγαίνουμε στη θάλασσα και γενικώς η κατεύθυνση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το νέο υπουργείο, το οποίο δεν ξέρω πώς ακριβώς θα μας βοηθήσει εμάς, που αυτή τη στιγμή απλά θέλουμε παραπάνω θέσεις εργασίας, θέλουμε χρηματοδότηση, δεν ξέρουμε πώς αυτό θα μας βοηθήσει.

Και διεκδικούμε σήμερα λοιπόν χρηματοδότηση, υποδομές, καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλες και για όλους όσους είμαστε στην έρευνα. Ένας κλάδος πάρα πολύ σημαντικός για την Ελλάδα και τη χώρα, ο οποίος δυστυχώς, όπως και πολλοί άλλοι κλάδοι αυτή την περίοδο υποχρηματοδοτούνται και είναι υπό εξαφάνιση πραγματικά».

Γεμάτα οπλοστάσια, φτωχές επιστήμες

Όπως αναφέρουν στα κείμενά τους τα σωματεία των εργαζομένων, η κυβέρνηση συνεχίζει να παραβλέπει την άθλια εργασιακή πραγματικότητα και την παραλυτική οικονομική δυσχέρεια των φορέων.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι οι εκατοντάδες ελλείψεις θέσεων στα οργανογράμματα καλύπτονται αναγκαστικά από ελαστικά εργαζόμενους επιστήμονες που βιώνουν εργασιακή ανασφάλεια και διακρίσεις, την ώρα που η βασική έρευνα συρρικνώνεται και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός οδηγείται στη διάλυση λόγω έλλειψης κονδυλίων.

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Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία που παραθέτουν οι απεργοί σχετικά με τις προτεραιότητες των κρατικών δαπανών, καταγγέλλοντας ότι η χρηματοδότηση για την άμυνα είναι έως και τρεις φορές μεγαλύτερη από ό,τι για τη δημόσια Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συνολικά.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, η χώρα δεσμεύει διαχρονικά περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ για αμυντικές δαπάνες, έναντι μόλις 3,5 δισεκατομμυρίων για την έρευνα και μόλις 0,8% του ΑΕΠ για τα πανεπιστήμια.

Μάλιστα, οι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά ότι ο μέσος ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός ενός μεγάλου ελληνικού ερευνητικού φορέα, ο οποίος επαρκεί μόνο για τη μισθοδοσία του λιγοστού μόνιμου προσωπικού, αντιστοιχεί στο κόστος ενός και μόνου πυραύλου Patriot από αυτούς που εγκατέστησε η χώρα στη Σαουδική Αραβία.

Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι στην έρευνα

Οι εργαζόμενοι προτάσσουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων, ζητώντας:

άμεση αποδέσμευση της Έρευνας από τη λογική της «αμυντικής καινοτομίας»

γενναία ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για τις κοινωνικές ανάγκες

άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό

κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας

διασφάλιση μισθών και ωραρίων μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλους

ενιαία δημόσια διοίκηση της έρευνας υπό το Υπουργείο Παιδείας με σεβασμό στην ακαδημαϊκή αυτονομία και εξάλειψη των γραφειοκρατικών στρεβλώσεων

Στην πανελλαδική ημέρα δράσης συμμετέχουν ενεργά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων - Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι), το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΣΕΡΕΤΕ), το Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών και Διδασκόντων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Ρεθύμνου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), ο Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών (ΣΠΕΑΑ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στο ΕΛΚΕΘΕ (ΠΣΕΕ).