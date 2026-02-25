Απεργία 28 Φεβρουαρίου 2026: Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ - Κάλεσμα στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη

Σε απεργία στις 28 Φεβρουαρίου 2026 προχωράει η ΑΔΕΔΥ, καλώντας στις συγκεντρώσεις για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και ον θάνατο 57 ανρθώπων.

Διαβάστε ακόμα: Τέμπη: Πού έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις την 28η Φεβρουαρίου - Οι ώρες και ποιοι απεργούν

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ αναφέρει: «ΚΗΡΥΞΗ 24ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Συμμετοχή στα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

Σύνταγμα, ώρα 12.00

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει 24ωρη απεργία για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. που εργάζονται το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, τη μέρα που συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και συγκλόνισε ολόκληρο τον λαό.

Η πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων, της συστηματικής απαξίωσης των δημόσιων υποδομών που ευθύνονται για το δυστύχημα, της πολιτικής που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα.

Καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12:00 στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ – ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ!

Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!».