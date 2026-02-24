Τέμπη: Πού έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις την 28η Φεβρουαρίου - Οι ώρες και ποιοι απεργούν

Συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα έχουν εξαγγείλει εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και φορείς για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη, με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών να καλεί σε συμμετοχή.

Κάλεσμα στις συγκεντρώσεις απευθύνει επίσης και η ΑΔΕΔΥ, καθώς και άλλοι φορείς.

Το κάλεσμα των Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναφέρει: «Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το Έγκλημα στα Τέμπη που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Λιγότερα από ένα μήνα μετά, στις 23 Μαρτίου 2026, ξεκινάει η κύρια δίκη.

Όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο Έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται!

Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο,

Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση,

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Όλες/ Όλοι,

στην Αθήνα στις 12 μμ στο Σύνταγμα

στη Θεσσαλονίκη στις 12μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου

και σε όλη την Ελλάδα

Σύλλογος Συγγενών θυμάτων Τεμπών».

Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ

Στο κάλεσμά της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει:

«ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ – ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ!

Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και συγκλόνισε ολόκληρο τον λαό. Λίγες μέρες μετά, στις 23 Μάρτη, ξεκινά η κύρια δίκη.

Δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, τα προηγούμενα από αυτό και τα επόμενα που ακολούθησαν. Τους νεκρούς στη Μάνδρα και στο Μάτι, τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε πλημμύρες και φωτιές.

Δεν συμβιβαζόμαστε με την, στη κυριολεξία, εγκληματική πολιτική που κόστισε τη ζωή στις 5 εργάτριες μανάδες στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ήταν αποτέλεσμα του νομοθετικού πλαισίου των τελευταίων χρόνων (Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, Κεραμέως) που διευκολύνουν την εργοδοτική αυθαιρεσία, την καθιέρωση του 13ώρου, την υποβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, τη συνεχή καταστρατήγηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών

Μόνο το 2025 η εργατική τάξη μέτρησε 201 νεκρούς από εργατικά ατυχήματα εκατοντάδες τραυματίες που σε πολλές περιπτώσεις θα οδηγήσουν σε μόνιμες βλάβες για να μη συνυπολογίζουμε τις εργατικές ασθένειες και τους θανάτους που η κυβέρνηση προσπαθεί να "κρύψει" με διάφορες αλχημείες.

Ένας ακήρυχτος πόλεμος διεξάγεται καθημερινά στους εργασιακούς χώρους, σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα με θύματα τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, με αιτία την εγκληματική πολιτική του κέρδους.

Τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, οι σιδηρόδρομοι εξακολουθούν να μην είναι ασφαλείς ενώ ταυτόχρονα εγκυμονούνται κίνδυνοι για τα «Τέμπη του αέρα», όπως αναδείχθηκαν με εκκωφαντικό τρόπο, στο μπλακ άουτ του συστήματος ελέγχου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Συνεχίζουμε να παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές για να μην υπάρξει συγκάλυψη του εγκλήματος και να αποδοθούν οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες σε όλους όσους εμπλέκονται.

Η πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων, της συστηματικής απαξίωσης των δημόσιων υποδομών που ευθύνονται για το δυστύχημα, της πολιτικής που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα.

Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ – ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ!

Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!».

Απεργίες, στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις από Εργατικά Κέντρα

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας με απόφαση του 33ου Συνεδρίου του προκήρυξε 24ωρη απεργία, ενώ αντίστοιχη απόφαση έχει λάβει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Το συλλαλητήριο θα διεξαχθεί στις 12 μ.μ στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με το 902.gr, στο Σύνταγμα καλεί επίσης και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, ενώ οργανώνει και συγκέντρωση στο Λαύριο την ίδια μέρα.

Στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12 μ.μ στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο, στο πλαίσιο της απόφασης για απεργία που έλαβε, καλεί σε συγκέντρωση στις 12 μ., στην Κεντρική πλατεία, ενώ στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

Απεργία προκήρυξε και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, ενώ το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας έχει πάρει απόφαση για στάση εργασίας. Απόφαση για 24ωρη απεργία πήρε το Εργατικό Κέντρο Χανίων, ενώ το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου κήρυξε 4ωρη στάση εργασίας (11 π.μ - 3 μ.μ.). Επίσης, το Παλλεσβιακό Εργατικό Κέντρο αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στις 28 Φλεβρουαρίου, λόγω της απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καλούν τους ναυτεργάτες να περιφρουρήσουν την απεργία και να συμμετάσχουν μαζικά στα συλλαλητήρια, τονίζοντας ότι «η "κοιλάδα των Τεμπών" απλώνεται παντού όπου κυριαρχεί η πολιτική του κέρδους».

Hellenic Train: Κανένα δρομολόγιο το Σάββατο

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια των τρένων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της 24ωρης απεργίας των εργαζομένων.

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη τη χώρα στις 28 Φεβρουαρίου

Συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία διοργανώνουν την Παρασκευή 27/2, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτη, σωματεία και φορείς της πόλης.

Αντίστοιχα την Παρασκευή 27/2 κινητοποιήσεις οργανώνονται από σωματεία και φορείς του Πειραιά στις 6 μ.μ. στον σταθμό Λεύκα του Προαστιακού και στις 6.30 μ.μ. στην πλ. Ηρώων στο Πέραμα. Τα σωματεία και οι φορείς θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό των καζανιών.

Επιπλέον, πέραν των παραπάνω, έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια στις παρακάτω πόλεις:

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στον Αλμυρό, στις 12μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στην Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

Στην Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

Στην Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στην Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

Στην Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πολύγυρο, στις 12 μ., στην πλατεία Δημαρχείου

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

Στην Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

Στη Σύρο, στις 11.30 π.μ. στην πλ. Μιαούλη

Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού

Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου