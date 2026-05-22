«Από καμία φυσική διεργασία στον Σαρωνικό» - Τα νέα δεδομένα του ΕΛΚΕΘΕ για την οσμή στην Αθήνα

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως γύρω από τη μυστηριώδη έντονη οσμή που έγινε αισθητή το μεσημέρι της Τρίτης (19/05) σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) να αποκλείει το ενδεχόμενο φυσικής προέλευσης του φαινομένου από τον Σαρωνικό Κόλπο.

Ο διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ, μέσω ανάρτησής του, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η οσμή δεν προέρχεται από οποιαδήποτε φυσική ωκεανογραφική διεργασία στον Σαρωνικό Κόλπο», καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η προέλευση της δυσοσμίας ήταν «ανθρωπογενής».

Τι αναφέρει το ΕΛΚΕΘΕ

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το ΕΛΚΕΘΕ υπενθυμίζει ότι παρακολουθεί συστηματικά εδώ και δεκαετίες την οικολογική κατάσταση των θαλάσσιων και παράκτιων υδάτων της χώρας, μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται συνεχείς έρευνες στον Σαρωνικό Κόλπο και αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ.

Οι αποστολές του «ΑΙΓΑΙΟ»

Για τις ανάγκες των ερευνών, το ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» πραγματοποίησε αποστολές στον Σαρωνικό στις 10 και στις 19 Μαΐου 2026.

Η δεύτερη αποστολή συνέπεσε χρονικά με την ημέρα που καταγράφηκαν οι αναφορές για τη δυσοσμία στην Αττική και περιλάμβανε επιστημονικές εργασίες σε περιοχές του Εσωτερικού Σαρωνικού.

Τι δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα:

δεν υπάρχουν ενδείξεις εκτεταμένων ανοξικών λεκανών στον Εσωτερικό Σαρωνικό,

δεν έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις υδρόθειου στον πυθμένα που να δικαιολογούν έντονη δυσοσμία,

δεν εντοπίστηκε μαζική έξαρση φυτοπλαγκτού ή διεργασίες αποσύνθεσης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δύσοσμα αέρια,

δεν προκύπτει φαινόμενο ανάβλυσης (upwelling) που θα μετέφερε ανοξικές υδάτινες μάζες στην επιφάνεια.

Παράλληλα, κατά την αποστολή του «ΑΙΓΑΙΟ» στις 19 Μαΐου δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις.

Νέα δειγματοληψία στις 26 Μαΐου

Το ΕΛΚΕΘΕ, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, συνεχίζει την επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου και προχωρά σε νέα στοχευμένη αποστολή δειγματοληψίας την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 στον Εσωτερικό Σαρωνικό και στον Κόλπο της Ελευσίνας.

Όπως τονίζεται, στόχος είναι η πλήρης αξιολόγηση όλων των πιθανών παραμέτρων που σχετίζονται με το περιστατικό, με βάση τεκμηριωμένα δεδομένα και συστηματικές μετρήσεις.