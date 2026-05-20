Συνολάκης για την οσμή αερίου στην Αττική: «Έγινε γρήγορη διάχυση, αλλά δεν σημαίνει ότι τέλειωσε»

Η οσμή αερίου που αναστάτωσε την Τρίτη το Λεκανοπέδιο Αττικής εξακολουθεί να παραμένει μυστήριο. Αρχικά, η οσμή φέρεται να σάρωσε τις παραλιακές περιοχές και έπειτα να κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Αθήνας με πολλούς πολίτες να ενημερώνουν τις Αρχές που κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Στους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής που ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου ούτε υπήρξε οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής.

O καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στο Live News δεν έκρυψε την ανησυχία του για την απουσία λεπτομερών, επίσημων μετρήσεων για την ποιότητα του αέρα και του νερού, με τον καθηγητή να στηλιτεύει το γεγονός ότι περισσότερες από 24 ώρες μετά το συμβάν δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα από τους αρμόδιους σταθμούς που να εξηγούν την προέλευσή του.

«Αυτό το οποίο με έχει απασχολήσει πάρα πολύ, είναι ότι είμαστε τώρα στη δεύτερη μέρα και δεν φαίνεται να υπάρχουν λεπτομερείς μετρήσεις, οι οποίες να μπορέσουν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Φερ’ ειπείν, τι ήταν αυτά τα αέρια; Ποια είναι η ποιότητα του νερού; Τι γίνεται, σε ποια σημεία υπάρχουν; Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να μην έχουμε πουθενά μετρητές, να μην υπάρξουν οι διάφοροι σταθμοί της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή, πολύ περισσότερο, ειδικά τοπικά, να μπορέσουν να μας πουν τι ακριβώς συμβαίνει», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Συνολάκης.

Και συμπλήρωσε: «Το θέμα είναι γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να υπάρχει μία άρνηση, να λέμε “εντάξει, μπορεί να μην είναι το φυσικό αέριο”, και αυτό το δέχομαι.

Από κει και πέρα, στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος, το καλοκαίρι ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν προβλήματα με τις εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων. Περνάς, και ορισμένες ώρες της ημέρας μπορεί να έχεις μία μεγάλη δυσοσμία.

Δηλαδή, όταν έχεις μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων στην Ευρώπη, στην Ψυττάλεια, δεν μπορείς αυτό να πεις κατευθείαν “α, δεν έχει καμία σχέση“.

Μίλησα με διάφορους για την Ψυττάλεια, με πήραν τηλέφωνο, λένε “μα παίρνουμε συνεχώς μετρήσεις”. Θα πεις, συνεχώς μετρήσεις; Κάθε ένα λεπτό; Κάθε 10 λεπτά; Κάθε μέρα; Κάθε πότε παίρνετε μετρήσεις; Πού τις παίρνετε τις μετρήσεις; Γιατί ακόμα δεν έχει βγει αυτό; Ποιο είναι το στάνταρ δηλαδή, συνήθως ποιες είναι οι τιμές αν θέλετε, όταν δεν έχουμε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, σε σχέση με τώρα που έχουμε αυτές τις έκτακτες συνθήκες;».

Στη συνέχεια, ο καθηγητής Συνολάκης τόνισε: «Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ‒και ενώ υπάρχουν σταθμοί, είμαι σίγουρος, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχει σταθμούς μέτρησης, δεν ξέρω πόσοι και πού είναι, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει‒ τι μετράνε;

Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε. Συγχρόνως, πρέπει να δούμε τι γίνεται στη θάλασσα. Δεν αρκεί δηλαδή να ακούσουμε ότι “όλα πάνε καλά”, να δούμε τι έχει γίνει.

Ένα άλλο φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να έχει γίνει, είναι το λεγόμενο upwelling, το οποίο σημαίνει ότι νερά, τα οποία είναι συνήθως κοντά στον πυθμένα, κάτω από σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες (με τα ρεύματα, με τη θερμοκρασία), μπορεί να ανεβούν στην επιφάνεια.

Και αυτά, συνήθως, μεταφέρουν μαζί τους ιζήματα ή αέρια. Σας θυμίζω ότι ο Σαρωνικός είναι ιδιαίτερα βεβαρημένος. Μέχρι να ανοίξει η Ψυττάλεια ‒και η Ψυττάλεια άνοιξε περίπου πριν από 30 χρόνια, τώρα‒ πετούσαμε σχεδόν όλα τα λύματα χωρίς κανένα καθαρισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιος οργανισμός παρακολουθεί τον βυθό, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, κανονικά αυτό πρέπει να γίνει.

Όπως φάνηκε, επειδή δεν κράτησε πάρα πολύ, επειδή υπήρχε άνεμος ο οποίος ουσιαστικά έκανε διάχυση ‒οτιδήποτε κι αν ήταν, έγινε πολύ γρήγορη διάχυση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή πέρασε, τελείωσε…

Δηλαδή, θα είναι τεράστια απώλεια, αν θέλετε, κοινωνική μας απώλεια, να μην καταλάβουμε από πού προήλθε. Αν δεν έγιναν σωστές μετρήσεις, πρέπει να γίνουν οι μετρήσεις. Τώρα!

Απορώ γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή στη θαλάσσια περιοχή, τουλάχιστον, άνθρωποι με φουσκωτά να παίρνουν μετρήσεις, ή το Εθνικό μας Ωκεανογραφικό σκάφος, το “Αιγαίο”, να παίρνει μετρήσεις στην υδάτινη στήλη, να καταλάβουμε τι έχει γίνει».