Από το Μαρούσι στη Βαρκελώνη, κυνήγησαν τον φονιά του γιου τους: «Έκανε τουρ στις Κυκλάδες»

Συγκλονίζει η μητέρα της οποίας ο γιος είχε δολοφονηθεί εν ψυχρώ έξω από κλαμπ στο Μαρούσι την άνοιξη του 2024, μιλώντας στο STAR για τον αγώνα που έδωσε η οικογένεια ώστε να συλληφθεί ο δράστης που διέφυγε στο εξωτερικό.

Από τη φρούδα προσπάθεια να κινητοποιήσουν την ΕΛΑΣ ενώ ο δράστης κυκλοφορούσε στο «χαλαρό» εν Ελλάδι, μέχρι το ανώνυμο κυνήγι στην Ισπανία, η ιστορία των δύο γονιών που αναγκάστηκαν να γίνουν «ντετέκτιβ», προσφέρεται για πολλά «επιμύθια».

Αναφέροντας όσα είχε μάθει από μάρτυρα, η μητέρα είπε: «Αυτό που με έκαιγε τόσους μήνες και ρωτούσα, είναι αν υπέφερε, αν πόναγε εκείνη την ώρα. Ήθελα να το ξέρω και μου είπε "δεν πόνεσε, με κοίταξε στα μάτια σαν να έλεγε τι έπαθα, έκλεισε τα μάτια του και σαν να κοιμήθηκε».

«Ο φονιάς έκανε τουρ στις Κυκλάδες»

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα για να νιώσει πόνο. Από τότε όμως το σπίτι μας έκλεισε. Ο τρόπος που παρουσιάστηκε η υπόθεση με απογοητεύει, με κάνει να αισθάνομαι πολύ άσχημα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους το έκαναν».

Σχετικά με τον δράστη, του οποίου ο εντοπισμός πήρε σχεδόν έναν χρόνο, η μητέρα ανέφερε: «Μου κάνει εντύπωση ότι ο δράστης φυγαδεύτηκε μέσα από το μαγαζί, ήταν ο μόνος, τον αφήσαν να ξαναμπεί μέσα.

Αφού μαχαίρωσε, γύρισε και μπήκε ξανά μέσα στο μαγαζί, ενώ υπήρχαν άνθρωποι που είχαν οπτική επαφή, και κάποιος φαίνεται τον έσπρωξε και να τον έβαλε σε είσοδο του προσωπικού.

Πήγα μετά από λίγες μέρες με τον πατέρα του, ουσιαστικά κάναμε έρευνα μόνοι μας για δούμε από που μπορεί να διέφυγε. Είχε μόνο άλλη μία έξοδο, παντού κάμερες, και στην πίσω πόρτα. Δεν έχω το υλικό, αλλά το έχει η αστυνομία.

Από τις μαρτυρίες και της παρέας του δράστη, φαίνεται ότι ήταν μέσα στα αίματα, είχα πεταχτεί πάνω του. Ήταν ψύχραιμος, τους είπε "όλα καλά". Πήρε την κοπέλα του και έφυγαν μαζί από την πίσω πόρτα, κάποιον κάλεσε και ήρθε και τον πήρε».

Στη συνέχεια περιέγραψε πως ο αμετανόητος φονιάς διέφυγε στο εξωτερικό για να καλύψει τα ίχνη του, ενώ βέβαια κυκλοφορούσε για 8 με 9 μήνες ανενόχλητος στην Ελλάδα.

«Η δολοφονία έγινε 28 Απριλίου, όλο το καλοκαίρι έκανε τουρ στις Κυκλάδες με τη σύντροφό του που ανέβαζε στα social στιγμιότυπα. Τα τατουάζ και τα χαρακτηριστικά του ήταν πολύ ξεκάθαρα.

Πήγε Πάρο, Ίο, Σαντορίνη, ζούσε μία πολυτελή ζωή».

Από το Μαρούσι στη Βαρκελώνη

Τελικά, μετά από μήνες, ο δολοφόνος έχει επισκεφθεί τη Μασσαλία, όπου ουσιαστικά από τις προσπάθειες των γονιών, εντοπίζεται αλλά ξεφεύγει πκαι πάλι λόγω της ολιγωρίας των αρχών.

«Διαπιστώσαμε ότι εκεί είχε άσυλο γιατί έχει εμπλοκή σε οπαδικά. Με μία ελληνική ομάδα εδώ που έχει κάνει αδελφοποίηση με ομάδα της Μασσαλίας, και βρήκε εκεί καταφύγιο.

Τον εντοπίζουμε, ενημερώνουμε πάντα τις εδώ αρχές, και τις αντίστοιχες γαλλικές, τους δίνουν τι στίγμα για να τον συλλάβουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ήρθαμε σε επικοινωνία με το Ανθρωποκτονιών. Μας είπαν ότι κατάφερε να διαφύγει και πήγε στη Βαρκελώνη.

Πλέον έχοντας πικρή εμπειρία με το επώνυμο «ελληνικό FBI», οι γονείς προτιμούν να σηκώσουν την υπόθεση στους «ώμους» τους.

«Το μαθαίνουμε πάλι. Με τον πατέρα του και τη δικηγόρο μας κάναμε ταξίδι χωρίς να ενημερώσουμε κανέναν, και πάμε στην ελληνική πρεσβεία της Βαρκελώνης, όπου μας βοήθησαν πάρα πολύ, έδρασαν άμεσα.

Κάλεσαν τον αρχηγό της Καταλανικής αστυνομίας και κατάφεραν να προβούν στη σύλληψή του».