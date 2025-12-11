Με τα μπλόκα να παραμένουν σε εθνικές οδούς και τελωνεία, καταλήψεις κτιρίων οργανισμών και αποκλεισμούς λιμανιών συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, με τους συναδέλφους τους στην Κρήτη ωστόσο να έχουν προγραμματίσει συνάντηση με τους Κωστή Χατζηδάκη και Κώστα Τσιάρα το απόγευμα της Πέμπτης.

Την ίδια ώρα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται να συνεδριάσει στη Νίκαια το Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, ενώ απευθύνει προειδοποίηση σε «πρόθυμους "δούρειους ίππους"», «να μην διανοηθούν να παίξουν παιχνίδια πίσω από τις πλάτες των μπλόκων».

Κάλεσμα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάλεσμα σε όλα τα μπλόκα να συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13/12 στις 12:00 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο στην Νίκαια της Λάρισας, απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Παράλληλα προειδοποιεί «πρόθυμους "δούρειους ίππους" να μην διανοηθούν να παίξουν παιχνίδια πίσω από τις πλάτες των μπλόκων τρέχοντας να κάνουν συνάντηση με την Κυβέρνηση τώρα που πιέζεται.

Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια υπονομεύει την ίδια την επιβίωση των αγροτών-κτηνοτρόφων-μελισσοκόμων-αλιέων», επισημαίνει η Πανελλαδική επιτροπή υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν πρέπει να υποκύψει στους εκβιασμούς της κυβέρνησης και στην τρομοκρατία. Να ενισχύσουν αποφασιστικά τα μπλόκα και να συμμετέχουν μαχητικά στις δράσεις που όλοι μαζί αποφασίζουμε. Λέμε για άλλη μια φορά: Νόμιμο είναι αυτό που συμφέρει τον λαό».

Η Επιτροπή συνεχίζει: «Η κυβερνητική τακτική της καταστολής, της τρομοκρατίας, αλλά και της μετάθεσης των ευθυνών μαζί με τις αόριστες υποσχέσεις, δεν θα περάσει. Θα λάβει την απάντηση που της αξίζει. Μαζί με τα τρακτέρ, θα παραμείνουμε στον δρόμο μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας.

Ο Αγώνας μας Είναι Θέμα Ζωής και Θανάτου γιατί είμαστε απλήρωτοι, έχουμε πουλήσει τα προϊόντα μας κάτω από το κόστος παραγωγής, ενώ η ακρίβεια πνίγει τον λαό και εμάς και δεν έχουμε εισόδημα, ενώ οι κτηνοτρόφοι έχασαν τα ζώα τους».

Η ΠΕΜ εκφράζει παράλληλα δημόσια τις ευχαριστίες της «προς τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους φοιτητών, γυναικών, και άλλων επαγγελματιών που έδωσαν ξανά αγωνιστικό "παρών", χαιρετίζοντας όλους τους μαζικούς φορείς που συμπαραστέκονται έμπρακτα στον δίκαιο αγώνα μας».

Συνάντηση Χατζηδάκη - Τσιάρα με κτηνοτρόφους της Κρήτης και τον περιφερειάρχη

Επιπλέον, σήμερα (11/12), στις 17:00, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, θα συναντηθούν με αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης, στο πλαίσιο του διαλόγου για τα ζητήματα που έχουν θέσει.

Στη συνάντηση, η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Αντιπροεδρίας στο Μέγαρο Μποδοσάκη θα μετέχει και ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Κατάληψη της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες στην Καβάλα

Στην Καβάλα, αγρότες, αμπελουργοί και μελισσοκόμοι έκλεισαν την Αντιπεριφέρειαμ στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, ρίχνοντας γάλα, άχυρα και σταφύλια στην πόρτα του κεντρικού κτηρίου.

Όπως δηλώνει στο ΕΡΤnews o Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω», από τα αιτήματά τους. Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης είπε χαρακτηριστικά.

Αποκλείουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες

Την ίδια ώρα, συνεχίζουν ανυποχώρητα στα μπλόκα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, την ώρα που η Τετάρτη χαρακτηρίστηκε από νέο σκηνικό έντασης με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν τον αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή, όπως έγινε στον Βόλο, ενώ διαμηνύουν ότι δεν είναι διατεθιμένοι να υποχωρήσουν.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, αγρότες από πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας αναμένεται να μεταβούν στην κινητοποίηση, ενώ φέρεται να υπάρχουν διαβουλεύσεις με την αστυνομία για τον τρόπο μετακίνησης.