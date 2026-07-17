Απόφαση σταθμός: Αποζημίωση 20.000 ευρώ σε γιατρό του ΕΣΥ για burnout

Δικαστήριο της Κρήτης εκδίκασε το ποσό των 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη σε γιατρό η οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχε υποστεί burnout λόγω των επιβαρυμένων συνθηκών στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου απασχολούνταν.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το neakriti.gr, η απόφαση σταθμός αφορούσε την παθολόγο - λοιμωξιολόγο Ελένη Ιωαννίδου, η οποία δικαιώθηκε από τα δικαστήρια.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή της για ηθική βλάβη, κρίνοντας ότι η παρατεταμένη στάση της διοίκησης, η μη ουσιαστική ανταπόκριση στα επανειλημμένα αιτήματά της και οι ιδιαίτερα επιβαρυμένες συνθήκες εργασίας συνέβαλαν καθοριστικά στην εμφάνιση συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) και τελικά στην παραίτησή της.

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Μιλώντας στο Ράδιο 98,4, η γιατρός, που είχε διατελέσει διευθύντρια του Παθολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, έκανε λόγο για μία σημαντική δικαστική δικαίωση, με ευρύτερες προεκτάσεις για τις εργασιακές συνθήκες των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία.

Η ίδια έκανε λόγο για δικαίωση, τόσο για την ίδια όσο και για άλλους γιατρούς, που είχαν αποχωρήσει, επίσης, λόγω των συνθηκών εργασίας.

«Θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο για τη δική μου δικαίωση, με δεδομένο ότι εξαναγκάστηκα λόγω των συνθηκών να παραιτηθώ από μια εργασία που αγαπούσα και είχα επιλέξει, αλλά και για δεκάδες παρόμοιες περιπτώσεις που συνάδελφοι οδηγήθηκαν σε παραίτηση για τους ίδιους λόγους» επεσήμανε, ειδικότερα.