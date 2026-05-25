Αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Πρόταση Εισαγγελέα για αναίρεση της απόφασης

Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου βρίσκεται η απόφαση για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, μετά την αναίρεση που άσκησε η Εισαγγελία του ανώτατου δικαστηρίου κατά του σχετικού βουλεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, εκτιμά ότι η υφ’ όρων απόλυση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της 17 Νοέμβρη δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Κατά την εισαγγελική κρίση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτισης της ποινής που προβλέπεται για πολυϊσοβίτες, ενώ παράλληλα δεν προκύπτουν ουσιαστικά στοιχεία που να δικαιολογούν την αποφυλάκισή του, καθώς δεν φαίνεται να έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα που είχαν αξιολογηθεί στην υπόθεση.

Η υπόθεση θα εξεταστεί το προσεχές διάστημα από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο θα αποφασίσει αν θα κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση. Σε μια τέτοια περίπτωση, η απόφαση αποφυλάκισης θα ακυρωθεί και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.

Η συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.