Ο καταδικασμένος σε πολυετή ποινή για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης, αποφυλακίζεται σήμερα, Τρίτη (15/9).

Ο καταδικασμένος σε 13 χρόνια θα αποφυλακιστεί περί τις 12:00 από τις φυλακές του Δομοκού και όπως έχει δηλώσει ο ίδιος και η συνήγορός του, Βάσω Πανταζή, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην πολιτική.

«Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυση του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00. Ο κος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο όλης της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη. Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό» ανέφερε η κα Πανταζή, σε σχετική της ανακοίνωση και όρισε ως δεδομένη την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή.

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Ο ίδιος ο Κασιδιάρης, σε ανάρτησή του στο Χ επεσήμανε πως: «Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ελεύθερος και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων».

Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. — Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) September 13, 2026

Ο Κασιδιάρης θέλει, αλλά ο νόμος τι ορίζει

Σημειώνεται πως στο παρελθόν ο κατάδικος Ηλίας Κασιδιάρης είχε επιχειρήσει να εμπλακεί στην πολιτική, ξανά, μέσω των Σπαρτιατών, αλλά είχε μπει μπλόκο από τους νομοθέτες.

Και μετά την αποφυλάκισή του, ωστόσο, ο νόμος συνεχίζει να τον εμποδίζει να προχωρήσει τα πλάνα του.

Σύμφωνα με σχετική νομοθετική ρύθμιση, απαγορεύεται η κατάρτιση εκλογικού συνδυασμού σε κόμματα των οποίων η επίσημη ή η πραγματική ηγεσία περιλαμβάνει πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, όπως αυτό της διεύθυνσης ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

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Σημειώνεται πως για να μπορέσει να ιδρύσει ή να συμμετάσχει σε κομματικό συνδυασμό, θα πρέπει να περάσει από «κόσκινο».

Ειδικότερα, ο έλεγχος των κομμάτων πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση - είτε αφορά βουλευτικές, είτε ευρωεκλογές - γίνεται από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου και ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα:

Κατάθεση φακέλων: Κάθε κόμμα υποβάλλει το όνομα, το σήμα του και τη λίστα των υποψηφίων του.

Αυτεπάγγελτη έρευνα: Οι δικαστές του Αρείου Πάγου δεν κοιτάζουν μόνο ποιος υπογράφει ως «πρόεδρος». Ερευνούν αν πίσω από το σχήμα κρύβεται καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση (έλεγχος πραγματικής ηγεσίας).

Υποβολή ενστάσεων: Τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν υπομνήματα με στοιχεία (π.χ. βίντεο, δηλώσεις, αναρτήσεις στα social media) που αποδεικνύουν ότι ο Κασιδιάρης ή οποιοσδήποτε άλλος περιορισμένος πολιτικός καθοδηγεί το υπό εξέταση κόμμα.

Απόφαση ανακήρυξης: Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, το δικαστήριο εκδίδει την απόφαση ανακήρυξης. Αν κρίνει ότι παραβιάζεται ο νόμος, αποκλείει ολόκληρο τον κομματικό σχηματισμό από την εκλογική διαδικασία.