Αποκλεισμένο βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης το λιμάνι του Βόλου, με αγρότες από τρία μπλόκα της Θεσσαλίας να έχουν περικυκλώσει τον χώρο, την ώρα που αλιείς της Μαγνησίας έχουν παρατάξει τα σκάφη τους κλείνοντας και την πρόσβαση από τη θάλασσα.

Εικόνες του drone του Orange Press Agency καταγράφουν την παράταξη των αγροτών και των σκαφών αλλά και τις θέσεις όπου έχουν «στρατοπεδεύσει» δυνάμεις της ΕΛΑΣ, τοποθετώντας τις «κλούβες» των ΜΑΤ στην περίφραξη του λιμένα.

Εντός του λιμένα έχουν παραταχθεί πολλές διμοιρίες ΜΑΤ και δεν επιτρέπουν τον ολικό αποκλεισμό.

Τελεσίγραφο να εγκαταλείψουν το λιμάνι αγρότες και αλιείς

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες και οι αλιείς έλαβαν από τις αρχές τελεσίγραφο μέχρι τις 13:00 μμ να ολοκληρώσουν τη διαμαρτυρία και να αποχωρήσουν από το λιμάνι. Διαφορετικά θα ενεργοποιηθεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις όταν παρακωλύεται η κυκλοφορία.

Ενημέρωση Μητσοτάκη για τις πληρωμές

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα.

«Να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ» - Διαπραγματεύσεις με την ΕΛΑΣ

Νωρίτερα, εκπρόσωπος των αγροτών από τις Μικροθήβες ζήτησε να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ για να πραγματοποιηθεί η ειρηνική τους διαμαρτυρία:

«Είμαστε από το μπλόκο Μικροθηβών. Δεν έχουμε έρθει εδώ για φασαρία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ανεπίτρεπτο. Υπάρχουν ήδη δέκα διμοιρίες των ΜΑΤ, για να κάνουν τι; Να σταματήσουν ποιον; Εδώ είμαστε στο επιβατικό λιμάνι. Όλη η κοινωνία είναι μαζί μας, σε λίγο θα είναι αγρότες από όλη τη Θεσσαλία και όλες οι κοινωνικές ομάδες στο πλευρό μας.

Θέλουμε να σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσουν τα τρακτέρ από εδώ και να κινηθούμε στο εμπορικό κομμάτι του λιμανιού και να αποκλείσουμε αυτό. Και εσείς σε ένδειξη καλής θέλησης να πάρετε τις κλούβες και να αφήσετε τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Αυτή είναι η απόφασή μας»

ΕΛ.ΑΣ: Κρίσιμη υποδομή το λιμάνι

Από την πλευρά του, ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας διεμήνυσε στους αγρότες ότι θα πρέπει να σεβαστούν την κρίσιμη υποδομή του λιμένα:

«Δεν έχουμε κανέναν σκοπό να συγκρουστούμε μαζί σας. Δεν θέλουμε να υπάρξει τέτοιο θέμα. Είναι μια κρίσιμη υποδομή και παρακαλούμε να το σεβαστείτε, θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε.

Είναι κρίσιμες καταστάσεις για όλους μας και πρέπει να σεβαστούμε ο ένας τον άλλο. Παρακαλώ πολύ να μη δημιουργήσετε θέμα στον λιμένα και δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση από εμάς».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η στάση που θα κρατήσει η αστυνομία μετά και την εξέλιξη με την παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

«Να έρθει εδώ να δει τι γίνεται», λένε οι αγρότες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Να έρθει εδώ να δει τι γίνεται, να μας μαζέψει και να λύσει τα προβλήματα, όπως τότε μάζευε τους αγρότες στις μπάλες άχυρα και καθόταν και τους έλεγε για το επιτελικό κράτος», ανέφεραν οι συγκεντρωμένοι σε δήλωσή τους, στέλνοντας μήνυμα στον πρωθυπουργό και το μέγαρο Μαξίμου. Άλλος αγρότης εκείνη την ώρα φώναζε «είμαστε εμείς που τον ψηφίσαμε».

Με εισαγγελική εντολή θα αποχωρήσουν οι αγρότες από το λιμάνι του Βόλου

Σύμφωνα με το gegonota.news, οι αγρότες που παρέταξαν σήμερα τα τρακτέρ τους στις εισόδους του λιμανιού του Βόλου, για να βρουν μπροστά τους ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και να μην τους επιτραπεί η είσοδος για συμβολική διαμαρτυρία, αναμένουν και τυπικά εισαγγελική εντολή για να αποχωρήσουν.

«Γνωρίζουμε πως η εισαγγελία θα μας ενημερώσει για σχηματισμό δικογραφίας εναντίον μας, για παρακώλυση συγκοινωνιών και αυτό είναι κάτι το περιμέναμε. Η διαμαρτυρία μας ήταν συμβολική και το λιμάνι δεν το κλείσαμε εμείς αλλά η αστυνομία», δήλωσαν οι αγρότες που θα αποχωρήσουν από την πόλη του Βόλου, για τα μπλόκα σε Νίκαια και Μικροθήβες.

«Ολη η Ελλάδα ξέρει και γνωρίζει τι περνάμε. Εμείς θα συνεχίσουμε», λένε.